護台抗中 民團：台灣人玩真的！

2019-04-14

〔記者蘇金鳳、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕中國和平統一促進會臨時取消「支持統一」遊行，但卅多個本土社團照常在舊台中火車站及台中市政府廣場發起「護台抗中」活動，強調統促會及中共以「狼來了」的詭詐方式文攻武嚇，台灣人必須嚴肅以對、打死不退，護台抗中是「玩真的」！

統促會昨天上午突然取消原訂下午舉行的「支持統一」遊行，但「護台抗中」主辦單位之一好民行動協會理事長楊宗澧表示，中共常放假消息、虛晃一招，「喊十次狼來了，不知道哪次是真的」，護台要嚴肅以對，打死不退，活動原時原地進行，告訴台灣人護台抗中的重要性。

立委：親中團體披民主自由外衣 助中併吞台灣

護台抗中活動不只公民團體參與，民代也到場聲援。立委黃國書強調，台灣能享受民主自由，是許多人共同的努力與犧牲奉獻，但有些人卻不珍惜，反而要靠拉攏極權國家，主張台灣與中國統一，其實是期待併吞台灣，是披著民主自由的外衣，危害台灣國家安全。

台中市議員黃守達也說，統促會取消遊行，這是台灣公民社會的勝利，但還要繼續努力，台灣人護台還有很多仗要打，尤其面對國民黨執政縣市聯合提出自經條例，這是出賣台灣，民進黨議員更會全力阻擋。

自由台灣黨主席蔡丁貴表示，去年底九合一選舉，民進黨敗選，讓中國軟土深掘、侵門踏戶，呼籲國人要選對人，中國就不會挑釁，台灣人「小戰爭輸掉，大戰要出來相挺」！

九○八台灣國也加入聲援，並在舊台中火車站廣場燒中國五星旗，強調拒絕統一、拒絕五星旗飄進台灣。九○八台灣國總部總會長周崇德、執行長張志梅表示，台灣人反對共產黨，市府不應核准其遊行。

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