焦點評論》台灣的危機

2019-04-04

記者鄒景雯／特稿

在美國前所未有高調支持台灣之際，現在卻是台灣充滿危機的當頭。造成危機的關鍵在於，我們的政治菁英與普羅大眾對危機的本質認識不到位；其次是我們的國家機器對於防範並解決危機的機制與能力，千瘡百孔。

針對第二點，大家比較耳熟能詳，也就是中國藉由台灣的民主體制滲透並企圖改變台灣的手段，早就如同水銀瀉地般，進入了我們的城鄉。大家眼睜睜地瞧著，老共利用交流、黑道、宮廟等管道以資金介入台灣選舉，用真假資訊壟斷台灣人的視聽，但是至今沒有一個有具體下文。以去年九合一選舉為例，累積了三十多個對岸介入台灣選舉的案子，據了解，目前全都因為缺乏有力的證據而辦不下去，民主政治呈現這樣的漏洞，有沒有哪個部門在努力增進防堵的能量？

以上並不是最嚴重的，第一點更為要害，那就是我們的社會愈來愈開放，但社會集體對中共政權的認識卻愈來愈貧乏。

事實上，自二○一七年十一月，十九大召開之後，中國以前任駐聯合國大使劉結一出掌國台辦為標誌，其對台政策就已經改以「兩岸一國」為前提，先假設兩岸業已統一，由此回推，再以切香腸的方式在改變現狀。泛藍陣營一再劃錯重點，還糾結於「九二共識」與「一國兩制」有什麼不同，其實兩岸鬥爭早已質變，中國統一大業已經展開，整個台灣則似乎一籌莫展。

最近高雄市長韓國瑜一趟港澳中之行下來，即嚴重暴露出國人對中共政權的認識不足，為什麼香港民主人士與媒體對韓的言行猛烈抨擊，台灣竟有人曲意維護，原因在此。韓國瑜是政大東亞所畢業的，不會不清楚走進「中聯辦」是在唱哪一齣戲，倘若不知道，這學位恐怕是「能混則混」來的，然若我們的社會對中國的認識足夠普及化，量任何一個政客也不敢做此試探或裝迷糊。

民主國家重新認識現在的中國，正是當令的顯學。挪威學者林根（Stein Ringen）稱呼中共政權是「完美的獨裁」，中國是獨特的「黨國」，中共會不擇手段確保「黨的生存、永久統治」，甚至直言中共幾乎就是法西斯政權。這段定位，非常到位，上個月，在紐西蘭濫殺五十人的兇手在「宣言」中自稱是法西斯主義者，其心目中的理想政權就是中共。但是看看我們的政治人物，有幾個把這個本質放在兩岸政經交流的前面？

當某些政客以「恐共」為中國掩護時，香港李永達最近出版的《判刑前的沉思》，內容直指中共利用派發赴港單程證，累計派遣近二十一萬地下黨員潛伏香港，在校園滲透港獨組織、干預選舉，就是一個活生生的慘痛例證。

表面上，台灣擁有兩個不錯的籌碼，一是民主自由體制，二是美國的實際支持，但前者反而成為中國蠶食台灣公民社會的工具，後者則無法主客易位，台灣終究還是要靠自己。最大的問題因此來了，台灣人究竟有沒有危機感？到底要如何抉擇自己的未來？

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