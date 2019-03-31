蔡英文︰黨團結就會贏 不團結會輸

2019-03-31

「我不怕受傷 但是台灣主權不能受傷」

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統昨出席台灣人公共事務會主辦的「台灣關係法四十週年暨台灣旅行法一週年」紀念餐會時表示，民進黨歷次總統大選，團結就會贏、不團結就會輸，所以「團結最重要」。針對同樣參加民進黨內總統初選的前行政院長賴清德稱「不會傷害蔡總統」，蔡英文對此回應，她不怕受傷，但是「台灣的主權不能受傷」。

兩岸關係維持現狀 不冒進不屈服

台灣人公共事務會昨在台北舉辦募款餐會，賴清德未到場，由總會長郭正光代宣讀書面賀詞。

蔡英文致詞時感謝台灣人公共事務會對台美關係所做的努力，她也提到，這幾年的台美關係越來越好，這次她出訪過境夏威夷時，與許多美國國會、政府內支持台灣的朋友打電話，大家都說台灣是一個可以信任的朋友，美國絕對會給民主台灣最大的支持。

總統表示，台美雙方成立「印太民主治理諮商機制」，證明台美雙方共享的民主自由價值，美國已經將台灣當成印太區域中可以信任的夥伴。

蔡英文強調，國際社會很怕台灣發生兩件事，一是遇到壓力就屈服、二是得到支持就冒進，這些都會影響區域穩定；「信任」這兩字，看起來很簡單，做起來很困難，台灣是全世界抵抗中國壓力的最前線，台灣面對外部的壓力，還是堅持在兩岸關係上維持現狀，不冒進、不屈服。

蔡英文表示，因為台灣用行動證明是國際社會可以信任的朋友，所以當中國強推一國兩制，才能大聲的把台灣反對一國兩制的主張講出來，又能獲得國際支持。她說，「這代表近三年來民進黨的路線、方向沒有錯」。

蔡英文並向在場海內外台灣鄉親喊話，歷史上民進黨總統大選，團結就會贏，不團結就會輸，每一次都沒例外，所以她要跟大家說，團結最重要，團結一定贏。

蔡英文提到，自二○○八年來，她從來沒辜負民進黨，改革會遇到壓力，她可以承擔，她不怕受傷，但是「台灣的主權不能受傷」，堅持主權、年金改革、經濟發展、轉型正義、討黨產、能源轉型及社會安全網等七大路線的堅持，不能倒退。

蔡英文並說，感謝副總統陳建仁的讓賢，讓她有空間為本土政權整隊出一個最強組合；她說，台灣需要一個「最強組合」，繼續帶領台灣行在正確的道路上頭，「我會繼續拚，請大家對我有信心，對台灣有信心」。

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