促推出「最強組合」 陳建仁：只希望黨不受到傷害

2019-03-31

〔記者楊心慧、蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁前天公開信表示階段性任務已經完成，民進黨必須全體團結形成最強組合。他昨日繼續表示，提出最強組合的說法，出發點只有一個，就是「民進黨可以因此而團結，不受到傷害」。蔡總統和誰搭檔最能勝選、最能促進團結、最能延續執政理念，就是對台灣最好選擇。

發表公開信是個人決定

陳建仁前天發表公開信，說明他的階段性任務希望明年告一段落，讓總統蔡英文走向下一任的路程上有更大空間，促成民進黨內最大的團結。陳建仁昨出席衛福部活動時受訪表示，他的出發點就是希望民進黨團結，不要傷害到民進黨，讓蔡總統能夠勝選，並延續施政理念，帶領台灣往更好的方向。

對於傳出發表公開信是總統府的安排，陳建仁則說，這是個人的決定，他也祝福國家能夠越來越好。

陳建仁昨也透過臉書表達看法，他說公開信發表後，許多朋友用各種方式表達對這件事的關心。如果不是民進黨員的他，對目前的情勢都感到焦慮憂心，相信民進黨的朋友一定更焦慮、更憂心。

陳建仁說，蔡總統和誰搭檔最能勝選、最能促進團結、最能延續執政理念，就是對台灣最好的選擇。

陳建仁強調，希望和他一樣關心這件事的朋友，都能夠勇於表達自己的看法。面對二○二○的艱難挑戰，我們都不必思考個人，而是要思考整個團隊和台灣的最佳選項。相信只要把國家放在第一位，就一定能夠做出最有智慧的選擇。

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