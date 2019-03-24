一週大事（3月17日至23日）

2019-03-24

國內：

●外交部與美國在台協會十九日召開記者會，宣布台美正式成立「印太民主治理諮商」對話機制，首次會議將於九月在台北召開。

●行政院會廿一日通過「貨物稅條例修正草案」，若經立法院通過，自條文生效起兩年內，民眾購買節能標章家電，每件退稅兩千元為上限。

●蔡總統廿一日展開為期八天七夜的「海洋民主之旅」，訪問南太友邦帛琉、諾魯及馬紹爾群島共和國，並出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，返程過境美國夏威夷。

國外：

●荷蘭十八日發生疑似恐攻案後，廿日照常舉行省級地方選舉，反歐盟民粹政黨「民主論壇黨」成為參議院最大黨。

●日本球星鈴木一朗廿一日在美職棒大聯盟日本海外開幕賽後記者會上，宣布結束職棒生涯，他在美日職棒生涯廿八年共擊出四三六七支安打。

●中國領導人習近平廿一至廿六日前往義大利、法國等進行國是訪問，歐盟廿八國領袖峰會在習近平到訪之際，首度討論中國議題，對中國影響力伸入歐洲感到擔憂。

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