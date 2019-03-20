採購新型F16V戰機 蔡：優勢無可替代

2019-03-20

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨接見中華民國空軍子弟學校旅美加校友聯誼會回國參訪團時表示，國防部向美採購新型的F-16V戰機在性能、需求、後勤保養上，都有無可替代的優勢，是政府審慎評估後的決定；而不求戰、不畏戰，全力維持區域的和平、穩定與繁榮的原則，不會有任何改變。

蔡英文說，三年前她剛當總統第一次視察部隊，是到花蓮的空軍基地。當時她引用高志航將軍的話：「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威」，現在想起來還是記憶猶新。

空中武力 國防戰略重中之重

總統說，「防衛固守、重層嚇阻」是當前的國防戰略，空中武力，當然是這個戰略下的重中之重。國防部已向美國提出購買新型F-16V戰機的邀價書。外面對採購的價格、機型，有一些不正確的資訊，甚至是「假消息」，國防部已做出更正。

她提及，距離一九九二年台灣上一次向美採購戰機，已經過廿七年。距離一九九七年第一架F-16服役，也已過了廿二年。這廿幾年來，空軍弟兄姊妹們「捍衛領空，捨我其誰」的決心，相信大家都有目共睹。

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