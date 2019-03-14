給2020氧氣 立委補選民進黨輸不得

2019-03-14

〔記者楊淳卉、李欣芳／台北報導〕台南、新北等四席立委補選進入最後決戰階段，民進黨選情拉警報，正全力固守新北、台南二席原綠營席次。對於立委補選結果與二○二○總統大選的關係，黨政人士指出，新北、台南立委補選的勝負不一定與二○二○的成敗劃上等號，但對民進黨和支持者的心理有相當程度的影響，有輸不得的壓力；如果新北、台南皆落敗，可能讓所謂的「韓流」繼續被膨脹放大。

新北、彰化、台南、金門立委補選十六日登場。民進黨提名三席候選人，目標守住新北、台南，搶攻彰化。府院黨在選戰最後關頭全力拚戰，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌週五將出席民進黨新北市第三選區候選人余天的造勢晚會。蘇揆昨赴台南替民進黨台南第二選區候選人郭國文輔選，蔡總統今將為民進黨彰化第一選區候選人黃振彥站台。

國民黨候選人搶搭「韓流」，頻找目前氣勢正旺的高雄市長韓國瑜造勢，加上綠營在台南分裂，導致原綠營優勢選區的新北三重、台南陷入苦戰。

黨政人士指出，新北、台南立委補選，勝負不一定直接與二○二○的成敗劃等號，但民進黨有輸不得的壓力。因此，力求「守二拚一」，不該掉的都不要掉，若新北、台南有任何一席落敗，對民進黨都是挫折。他提及，若新北、台南未取勝，可能讓所謂的「韓流」繼續膨脹，若國民黨立委補選落敗，可看作是「韓流」的高原期開始消退。

黨政人士指出，前行政院長賴清德說「民進黨雖然只剩一口氣，但絕對會爭氣。」事實上，民進黨現在真的得爭一口氣。綠營支持者已經積壓許多鬱悶，透過補選去爭一口氣，這對勇敢面對二○二○選舉非常重要。台南補選是「為民主保住香火」非常關鍵的一戰，希望在最後時間點，大家能夠把民進黨票源集中。

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