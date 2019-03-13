總統將訪南太三國 過境夏威夷

2019-03-13

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕總統府昨日宣布，蔡英文總統廿一日到廿八日將展開「海洋民主之旅」，前往南太平洋友邦帛琉與諾魯進行國是訪問，並赴馬紹爾群島舉辦的首屆「太平洋婦女領袖聯盟會議」發表演說。據指出，蔡總統所率訪團將搭乘華航專機，去程直飛帛琉，返程將過境美國夏威夷。

訪問帛琉、諾魯、馬紹爾

蔡總統在臉書表示，這次出訪的南太友邦，與台灣有四個共同點。首先，台灣原住民族與友邦當地人民，同屬南島語族文化圈；其次，對太平洋區域的和平穩定發展，有相同理念；再者，我們對全球海洋環境的永續發展，也同等重視；更重要的是，我們還有一個共通的語言，就是「民主」。

總統府召開記者會，外交部次長徐斯儉表示，蔡總統的海洋民主之旅將於廿一日下午出發，同日晚間抵帛琉；廿四日轉往諾魯訪問；廿六日前往馬紹爾群島；預定廿八日傍晚返國，全程共八天七夜。

徐斯儉說，蔡總統出訪期間將分別會晤帛琉總統雷蒙傑索、諾魯總統瓦卡。另外，太平洋島國首位女性元首馬紹爾群島海妮總統也訂於廿六日主辦首屆「太平洋婦女領袖聯盟會議」，並邀同為女性元首的蔡總統擔任「榮譽嘉賓」致詞。

隨同蔡總統出訪的國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中、原民會主委夷將．拔路兒與立委，也將安排在太平洋友邦從事醫療合作的醫衛機構和企業家同訪。

蔡總統原也規劃出訪另一友邦吉里巴斯，最後卻未排入行程。徐斯儉說明，外交部建議蔡總統出訪時間為廿四日到卅一日，且已獲得吉里巴斯總統馬茂與其他出訪國家同意；因總統府考量廿九日蔡總統要主持春祭大典，因此調整出訪時間，但不巧馬茂同時兼任南太平洋大學校長，調整後的時間剛好在斐濟主持畢業典禮，不在吉里巴斯，因此雙方同意另商定時間安排去訪事宜。

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