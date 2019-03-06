美國網安公司：中國駭全球 竊密增強海軍實力

2019-03-06

駭客組織APT40由中國政府支持

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國網路安全公司「火眼（FireEye）」四日證實，綽號「潛望鏡（Periscope）」的駭客團體「APT40」，至少從二○一三年開始活動，針對工程、運輸及國防工業領域的美國與國際知名企業發動網路攻擊，尤其偏好窺探海事技術機密。根據APT40選擇攻擊目標的方式、IP位址與被截獲的惡意軟體特徵，火眼「高度確信」該駭客組織由中國政府支持，主要目標是透過竊取商業機密，增強中國海軍現代化能力。

試圖干預東南亞國家選舉

火眼指稱，APT40的駭客活動與中國國家利益一致，攻擊目標涵蓋全球，包括美國、英國、瑞士、德國、比利時、挪威、沙烏地阿拉伯、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、香港等地；除了竊取海事技術機密，該組織已將間諜活動擴展至具有重要戰略意義的南海地區，也試圖干預東南亞國家的選舉。儘管受到愈來愈多關注，APT40仍持續發動網路攻擊，推估該團體未來將更活躍於中國「一帶一路」倡議的相關國家。

火眼認為，APT40可能就是此前被稱為「臨時潛望鏡（Temp.Periscope）」或「臨時跳躍者（Temp.Jumper）」的駭客團體；該團體曾駭入美國海軍承包商系統，並鎖定國防公司與托運公司發動攻擊。火眼表示，與大部分的網路間諜活動相同，APT40通常使用「魚叉式網路釣魚（spear-phishing）」發動駭侵，也會利用惡意軟體、安全漏洞（CVE）、遠端桌面協定（RDP）等手法竊密。

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