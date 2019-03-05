吳釗燮：今年可能有邦交國爭奪戰

2019-03-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮昨在立法院書面業務報告中指出，不排除北京當局近期強奪台灣邦交國可能性；吳釗燮在受訪及答詢時坦言，今年可能會有邦交國爭奪戰，已掌握部分國家有動搖狀況，強調將持續努力維繫，理念相近國家協助力量也很強，有信心「守得住」邦交。

有信心「守得住」

立法院外交及國防委員會昨邀吳釗燮進行業務報告並備詢。吳釗燮在書面報告中提到，中國對台灣的對外關係並未停止進行打壓；還指中國近年面臨許多嚴峻挑戰，為轉移內外交迫壓力，不排除近期藉機加強奪取台灣邦交國，及打壓台灣國際參與力道的可能性。

不過，吳釗燮在口頭報告時，補充說明邦交「在努力之下目前穩定」。吳在會前受訪說，中國想動搖我們部分的邦交國家，做法「我們看得很清楚」，也掌握到部分邦交國有動搖的狀況，外交部持續高度努力維繫邦交。

民進黨立委羅致政、王定宇、國民黨立委呂玉玲等人質詢時也先後關切邦交情形，吳釗燮答詢時表示，目前相對穩定，但也看到中國的動作加多，「有些國家必須要花更多工夫」，今年也可能會有邦交國爭奪戰。但吳釗燮強調，以前邦交國是我們自己的努力，但現在還有很多理念相近國家，「協助的力道也是很強」，在鞏固邦交上仍有信心「守得住」。

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