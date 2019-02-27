哪種制度利己？王：我不是神仙

2019-02-27

〔記者陳昀、周湘芸／綜合報導〕國民黨總統初選辦法今天出爐，有意角逐二○二○總統的前立法院長王金平昨晚被問及哪種制度對自己有利時，王聳聳肩說，不能用猜的，大家拭目以待，黨中央任何決定他都接受，而且他又不是神仙，怎麼知道哪一項對自己有利？

至於自己宣布參選的日期，王金平表示，「越來越近，慢慢聽到樓梯響了，階梯一步步在算」，不久就會向各界報告正確的日期地點。對於前台北縣長周錫瑋昨提議兩階段初選模式，王金平說：「難以評論，對不起。」

面對也有意參選總統的前新北市長朱立倫近日公開表態願意重啟核四，王金平昨出席車麗屋汽車百貨春酒活動時指出，「以核養綠是基本的立場，因為這是有將近六百萬人共同支持通過的，我們應尊重民意。」 「我相信若要啟動核能一定要經過科學的方式、科學的作為來訂出它的安全性，如果通過安全的話當然是可以去取代推動。」

王金平昨天出席春酒活動時，除再次公開表示參選總統的意願，也指出，黨內提名的票源分為兩個，其中一個是黨員，另外就是「民調」，希望大家在接受民調時能多多幫忙。對於朱立倫批評總統蔡英文執政在走「對抗的錯路」，王金平表示「不予評論」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/