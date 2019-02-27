冷眼集》老共的「大戰略」

2019-02-27

記者鄒景雯／特稿

兩岸往來圈最近言之鑿鑿，針對明年總統大選，中國台辦系統有一個「大戰略」，那就是慫恿台北市長柯文哲參選，迫使國民黨徵召韓國瑜對壘；若此，台灣順利入囊，習近平今後果將一統江山，對內威服，穩坐北京城。

這個訊息，來自不同管道，交叉出共同劇情，益添箇中之詭譎。如果此一設想為真，從來不對老共大聲說話的柯市長，就如撞球檯上架竿敲擊的母球，信奉「九二共識」的韓市長，才是中國意欲入袋的目標球。而所謂「九二共識」，對岸從上到下早就口徑一致，就是「一個中國」，業無懸念。從各方面來說，北京若有此取捨，完全「合情合理」。

以兩岸的國家利益幾乎零和的高度矛盾性，中國有利的，經常就是台灣有害的。這個無風不起浪的「大戰略」，正是跳過所有傳統的藍綠政治菁英，這些人再怎麼光譜有別，基本上還有個思想框架；直接探索北京所屬意的人物，這類人多半在政治上過去無多，以彗星式崛起，沒什麼包袱，也就無甚原則，因此被認為有較高的「可塑性」。以中國最近幾年對於介入並影響台灣大選的手段愈來愈純熟而言，雖無特首之名，已有指派之實，朝野各方豈能不凝神正視。

好笑的是，藍綠陣營不是無太大警覺，就是盡打個人的小算盤，沒多少人洞悉場外可能有這樣的圖謀正在醞釀，甚至還在無意間促成其局面形成；最最要不得的是，面對外部威脅可以化異求同、好話說盡，卻在共同的土地上動輒以「假議題」嚴厲區分彼此。例如，「每天喊台獨又不敢台獨」這是講給誰聽的？現在不是台獨是什麼？連「掃帚」可不可以當武器，也可以出於堂堂國會議員之口，仇內懼外、敵我不分到這款地步，看得老共真是樂壞了。

元月習近平頒布一國兩制對台政策後，中國今年的重點工作很清楚，不外就是離間台灣，主動拉攏各黨派與各界人士前往共商所謂的和平統一程序；為了分而治之，台灣內部若有中國共產黨的尾巴黨，就有尾巴上的毛黨，甚至也有藏在尾巴上的毛裡的虱子黨，在策略順位上，向來是從引誘最邊緣的虱子先開始，於是大家看到已有小黨主席準備動身前赴對岸、一效犬馬，其後續發展，就看誰要當毛，誰是尾巴了。

不過，不論是自甘為毛，或是尾巴，都只是「小戰術」裡的角色，不是對岸「大戰略」的對象，受過多年政治歷練的頭人們，若對這個國家有抱負，請從外敵的手中拿回台灣／中華民國的主導權與節奏感。不對抗，絕對不等於要順服，這是國家元首的基本定義，認清了，再參選。

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