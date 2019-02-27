周錫瑋宣布參選 拋兩階段推強棒

2019-02-27

〔記者賴筱桐、何玉華、施曉光／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋昨天宣布，將參加國民黨的總統黨內初選，他拋出兩階段的初選模式，除了民調及黨員投票，還要舉行公開政見會找出最強的候選人，贏回二○二○；他說，這並非「韓國瑜條款」，而是給「有困難參加初選者、但最有辦法勝選的人」的機會。

周錫瑋接受廣播電台專訪時表示，第一階段是開放有意願的人報名，勝出者等其他政黨或陣營的獨立參選人出爐之後，再視國民黨內有無其他強棒再ＰＫ一次；若第一階段的勝出者在第二階段繼續贏，就讓此人代表國民黨參選；但如果在第二階段輸給黨內其他強棒，就應該讓第二階段的強棒出線，「這個強棒不一定只有韓國瑜」。

黨中央：開什麼玩笑

對此，國民黨發言人歐陽龍回應，若參加第一階段初選的人豈不成了笨蛋？而如果民調最高的人不願意參加第二階段時怎麼辦？如此豈非又回到二○一六大選時的「換柱」情況？社會大眾會覺得國民黨在開什麼玩笑！

歐陽龍強調，黨中央已經確定不採行「二分之一條款」，排除任期未滿二分之一的現任公職人員參加初選，歡迎高雄市長韓國瑜一起參與。

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