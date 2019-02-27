朱：初選互卡 只會讓人厭惡

2019-02-27

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選制度將在今天的中常會掀牌，表態參選總統的前新北市長朱立倫昨表示，不要因為初選過程彼此互相卡來卡去，這樣大家只會對國民黨厭惡。

朱立倫昨接受廣播節目專訪，對於黨內總統初選遊戲規則之爭，他表示，可能很多人希望他直接抨擊這件事，但「我不是不直白、不是不願意抨擊」，而是國民黨的初選只是過程，在過程如果造成彼此間的芥蒂、傷害，最後很難磨合，團結對外。

朱立倫強調，二○二○年大選，國民黨全黨團結不一定勝選，如果還造成內訌，那國民黨可以不用玩了。今天任何遊戲規則，只要符合民眾的要求，在中常會決定後就趕快照遊戲規則，提出最好的候選人。

他指出，他會全力以赴，如果最後的結果他是八十分，高雄市長韓國瑜是九十分，他會全力支持，讓八十分加九十分變一七○分；如果是吳主席或王院長出線，他也全力支持。 重點是不要因為過程彼此好像互相卡來卡去，這樣大家只會對國民黨厭惡。

朱立倫也對黨主席吳敦義提出呼籲，強調黨主席做任何政策決定都會受到公評，相信吳主席也承擔這樣的責任，不管最後如何決定，他都尊重。

他表示，不管最後決定全民調、黨員投票的比例，他都尊重，因為他對國民黨員很有信心；他雖然沒有任何組織或很多團體的支持，但對自己很有信心。他不會去質疑吳敦義說要提出最好的候選人，「吳主席喜歡吃漢堡，難道朱立倫不喜歡嗎？」所謂清廉、勤政、愛民是他的基本要求，「我的金字招牌就是不容許貪瀆」。

黨主席做任何政策決定都會受到公評

另對總統初選引發黨內「換柱」事件屢遭重提，朱立倫重申，他絕對不回到二○一五年的風風雨雨，那時他是黨主席，「所有責任我扛」，唯一對不起的是前主席洪秀柱。

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