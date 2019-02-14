郭信良脫黨奪議長 民進黨開鍘

2019-02-14

〔記者蘇芳禾、蔡文居、邱灝唐／綜合報導〕去年底台南市議會議長選舉，郭信良宣布退出民進黨後，以無黨籍身分當選台南市議長，擊敗民進黨推出的邱莉莉。民進黨昨召開中評會，決議開除郭信良，未來郭五年內不得再入黨。郭信良對此表示，「我本一心向明月，無奈明月照溝渠」，對於遭開除，予以尊重。至於是否加入其他政黨，他說暫時沒有考量。

三議員跑票投郭信良 中評會另訂期處理

至於跑票投給郭信良的三名民進黨議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，民進黨發言人林琮盛表示，中評會將另訂期處理。

民進黨中評會農曆年前曾開會，當時未對郭信良案作出決議，遭民進黨立委段宜康批評為「和稀泥」，還多次與民進黨中評會主委蘇治芬隔空互槓，質疑蘇「不開除就是包庇」。段昨再於臉書貼文說，中評會開會要處理台南市議長跑票案，並稱「一月三十一日，有兩個今天也參加開會的人，找台南市黨部想搓掉這個案子。等著看結果。」

吳炳輝、陳筱諭參加立委補選 也被開鍘

林琮盛會後表示，中評會決議對郭信良「予以除名處分」。另登記參加台南市立委補選的吳炳輝、陳筱諭，中評會也認定其違紀行為屬實，予以除名處分，未來五年內不得再入黨。

對於遭開除，郭信良表示，自去年選議員及議長至今，受到派系打壓，造成此結果。這也證明他從政廿餘年來，受到議會同仁的認同，才能受跨黨派的支持當選議長，心存感念，也相信議會的改變，應該在短期間會被看到。

民進黨台南市黨部則說，這是為了民進黨永續發展，堅決捍衛黨紀，回應民意的重要決定。

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