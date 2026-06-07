後知後覺？何欣純提名選市長近8個月 盧秀燕新聞局長竟在她的媒體群組

對於台中市新聞局長還在她的媒體群組內，何欣純（右2）表示這是行政中立的一部分，希望能24小時內主動退出。（記者陳建志攝）

台中市長選舉民進黨何欣純與國民黨江啟臣捉對廝殺，何欣純近日針對捷運接連故障、捷運藍線恐要再增千億預算猛批市府，不過今天卻被發現，台中市政府新聞局長欒治誼還有一名張姓秘書都在何欣純競選市長的媒體群組內，形同媒體攻防、行程都被第一時間掌握；何欣純今天表示，擔任政務官應嚴守行政中立，希望能在24小時內主動退出，由於欒治誼目前隨盧秀燕出訪，目前尚未回應。

不過也有政壇人士知道後評價兩極，有人認為，選戰攻防，何欣純的媒體群組竟然有藍營大將在裡面，實在太誇張了，但也有人認為，媒體群組是何欣純對外第一道訊息管道，她已經被提名參選市長，迄今己近八個月，長達近八個月的選舉行程，該媒體群組還不到300人，竟然連知名的新聞局長在裡面都沒發現，也未免管理太後知後覺？

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民進黨立委何欣純獲提名參選台中市長，近日除每天行程滿檔跑行程，也針對捷運綠線接連故障，還有捷運藍線恐還要增加1千多億預算，猛攻市府捷運營運和工程管理出現嚴重問題。也針對「無人載具產業創建條例」遭藍白封殺、退回程序委員會，呼籲盧秀燕市長和江啟臣副院長挺台中無人機產業，莫擋台中轉型升級。

不過今天卻被發現，台中市政府新聞局長欒治誼，還有新聞局一名張姓專員都在何欣純的媒體群組內，形同何陣營的媒體攻防、行程全都被第一手掌握。

何欣純表示，這個媒體群組是她擔任立委時設立，獲提名後轉為參選市長的媒體群組，當時新聞局長巒治誼是媒體記者所以有加入群組，不過在擔任新聞局長後，理應自行退出，這是行政中立的一部分，不知為何沒有自行退出？或許是現在選情太緊張，想要「刺探軍情」，隨時掌握她的行程和對媒體發言，希望能在24小時內主動退出。

民進黨台中市長參選人何欣純的媒體群組，赫見台中市新聞局長欒治誼也在群組內。（記者陳建志翻攝）

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