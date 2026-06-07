長者逾25萬人關鍵票倉！ 藍綠彰化縣長參選人推免健保費成「標配」

陳素月市場掃街拜票，宣傳65歲以上長者免健保費的政見。（陳素月競選團隊提供）

彰化縣目前人口約120萬6000多人，其中65歲以上長者已逾25萬人，比彰化市人口還多。面對年底縣長選舉，綠藍參選人同時推出65歲以上免健保費的政見，並把長青幸福卡升級列入政策主軸，就是要贏得長者「芳心」，讓長者有感，獲得選票支持。

民進黨縣長參選人陳素月表示，若當選縣長將優先推動65歲以上長者健保費全額補助，每年經費約20億元，經費可透過檢討縣府每年約620億元總預算的優先順序，運用歲入歲出賸餘，並整併既有零散補助、爭取中央專案補助等方式籌措財源。她強調採免申請、自動納入的方式，由縣府代繳，減輕家庭照護長者的負擔。

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國民黨縣長參選人魏平政除了同樣支持長者免健保費，他更將牛肉對準現行的長青幸福卡，端出「長青幸福卡 3.0」進化升級的政見。魏平政表示，鄰近南投縣今年開始實施65歲以上長者免健保費，彰化市、員林市市長參選人也提出這類政策，顯然這已是政見上的「標配」也是趨勢，他會納入政見白皮畫。

不過，魏平政接獲很多鄉親長輩反映目前每月1000點的點數，常花不完，因此他承諾當選後，點數將擴大到特約社區藥局購買保健食品或常備藥，並在運動中心折抵費用。

魏平政計畫讓長青卡融入「祖孫同遊」親子同樂卡的功能，推出點數加碼或優惠機制，長輩持長青卡帶孫子同行，參觀縣內指定的觀光工廠、休閒農場或旅遊景區，同行的孩子就享有免門票或專屬折扣。不僅如此，他也針對長輩想去外縣市走走的心聲，規劃設計從長青卡推動中彰投雲4縣市「點數互惠」觀光大聯盟，讓長者能持卡到外縣市旅遊，同時吸引外地長者來彰化消費。

魏平政端出65歲以上免健保費的政見，這是趨勢也是政見「標配」。（魏平政競選團隊提供）

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