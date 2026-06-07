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    首頁 > 政治

    市長盧秀燕六日出訪歐洲10天 將有3大任務

    2026/06/07 12:23 記者蘇金鳳／台中報導
    市長盧秀燕率團訪歐6日啟程，三大任務聚焦民主交流、城市治理與經貿合作。（市府提供）

    市長盧秀燕率團訪歐6日啟程，三大任務聚焦民主交流、城市治理與經貿合作。（市府提供）

    台中市長盧秀燕6日率團啟程前往歐洲，將於6月6日至15日出訪德國、捷克及奧地利，展開為期10天的城市外交行程，市長盧秀燕表示，此次出訪主要聚焦民主交流、城市治理與經貿合作3大任務，盼深化台中與歐洲各界實質交流，也為台灣產業拓展更多國際合作機會。

    市長盧秀燕在出訪前指出，首要任務將拜會當地政要及國會議員，針對國際情勢進行意見交流，雖然台灣與這三個歐洲國家在地理距離上相當遙遠，但都熱愛民主自由，並擁有同樣的價值與理念，期盼藉由此次出訪，加深並加強與民主盟友的關係。

    盧秀燕指出，第二項任務是拜訪友我歐洲城市，透過城市治理經驗交流，互相學習、分享交換經驗。

    第三項任務是拓展非美市場、擴大歐洲商機。盧秀燕表示，德國、捷克與奧地利都有良好的工業體系，與台中產業特性相近、往來密切，期盼藉由此次出訪，加深、擴大彼此在經貿與產業上的合作。

    她並表示，大家應可注意，台中近年與歐洲各國往來密切，期盼透過持續交流，讓彼此情誼更加深厚長久。

    市府說明，此次出訪的德國、捷克、奧地利，在工具機、精密機械、半導體晶片、自行車等領域擁有深厚工業基礎；台中則擁有全球最密集的精密機械黃金廊道，產業聚落完整，與德、捷、奧三國長期互動密切，具備深化合作的良好基礎。

    此次歐洲參訪團由市長盧秀燕率隊，代表團成員包括副市長黃國榮、建設局長陳大田、社會局長廖靜芝、新聞局主任秘書黃冠穎、秘書處主任秘書黃雅希等。訪團預計前往柏林、布蘭登堡邦、薩克森邦、德勒斯登、布拉格、巴登市、維也納等7座城邦，將就城市交流、產業合作及國際市場拓展等議題進行拜會與交流。

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