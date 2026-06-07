中國公務船襲擾我東部海域宣稱是執法 海巡署駁：違反國際法

海巡署調派淡水艦等5艦嚴密監控中國公務船。（記者姚岳宏翻攝）

針對中國交通運輸部宣稱，預計於6月7日抵達台灣東部海域進行「海上交通專項執法行動」，海洋委員會海巡署今日嚴正駁斥，強調中國在我國東部海域不享有任何主權權利，中方此舉已嚴重違反國際法規定並背離事實，我方已運用聯合情監偵手段全程掌握中國船舶動態，並超前部署艦艇妥善對應，堅定捍衛國家海疆。

目前海巡署已偵獲中國海巡06、海巡08、海巡09以及東海救113等4艘公務船，自廈門港出港航行至我國西南海域，並沿著我方限制水域線外航行。

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為確保海域安全，海巡署調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艦進行超前部署，同時前推100噸級巡防艇至24浬線上協助監控，在全程嚴密監控下，中國公務船並未進入我國限制水域內，台灣周邊海域的各類船舶皆維持正常航行。

海巡署進一步說明，從5月中國科研船同濟號侵擾台灣周邊海域，到近日海警船與海絲路6號海調船擅闖東沙，加上此次宣稱在東部海域的執法行動，均顯示中國正藉機升高對台灣的灰色地帶襲擾。這些舉動意圖營造其擁有管轄權的假象，企圖片面改變台海現狀，海巡署對此表達嚴正譴責，並強調將採取一切必要的手段與作為，確保我國海域安全與國家主權不受任何侵犯。

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