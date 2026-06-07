蔣萬安提六大新政 沈伯洋談運動政策、音樂產業「一通百通」

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋掃社子市場。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安昨天在現有市政基礎下，進一步推動中小學降低班級人數、成立機器人教育中心、優秀教師帶職帶薪出國研究等「新政」。對此民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今說，台北市政府有在推行行政減量，嘗試減輕第一線教師的壓力，但也提醒教師花費大量心力在處理小孩與家長、小孩與小孩的關係，建議透過第三方機制介入，讓老師能夠回歸教學專業。此外，他也提到對於運動政策、音樂產業的看法，「一通百通」。

沈伯洋表示，出國進修、讓師生比變更好都是好事，但問題在於現今第一層教師面臨的困境，其實是因為工作太多、壓力過大，不只公務人員有壓力，教師完全也不遑多讓、缺額高，員額不足的狀況下，教師「loading（工作量）」變重，北市府也在推行政減量替老師減壓。

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然仍有第二層問題，沈伯洋指出，校園霸凌嚴重，還有毒品問題，家長開始跟老師反映，在學生之間有爭執時，即便學校招聘較多行政人員，結果仍需教師去處理，很多教師的壓力來源，都在處理小孩與家長之間、小孩與小孩之間的關係，花費許多心力，很難回歸教學專業。

沈伯洋以台北大學犯罪學研究所「橄欖枝中心」為例，說明其就是專門在處理這一類的事件，第三方機制的介入是最關鍵的，不但能夠抽離，也可透過專業讓家長、老師安心，更能回歸教學現場專業，實質減壓教師工作。

沈今除了前往社子市場掃街拜票，也出席社子棒球場舉辦的台北市業餘社區棒球聯賽開幕。談到運動政策規劃，沈認為，從運動到藝文活動發展都需要基層運作，社子棒球場就是民間基層棒球成功案例，讓基層業餘棒球有發展之地，但仍可進一步討論場館是否再升級、積水問題如何解決。

此外，每個人喜歡的運動項目都不一樣，有的喜歡籃球、有的喜歡羽球，最近還有比較新的匹克球，每個人可能都會想說，該項運動場館不足怎麼辦，然因土地有限，應盡思考的是如何讓場館達到多功能目的。沈補充，民眾對於場館有時會陷入迷思，其實登山也是一種運動、台北市境的山林也是天然的場館，不論是從觀光或運動角度發揚登山運動，都是在拓展運動的範圍、釋放更多空間。

沈伯洋另舉音樂產業為例，音樂產業發展一定需要小型、中型、大型場館，基層培養音樂人才時，要直接在大巨蛋開演唱會不太可能，台灣現在缺乏中型場館，運動也是一樣，需要業餘、職業場館，以及能否滿足多功能目的使用，以利進行長期人才培育。因此，整體而言，其實是「一通百通」，應有這樣的願景與規劃，實質讓使用範圍與人數、幸福感都增加。

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