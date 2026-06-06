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    首頁 > 政治

    鄭麗文赴美拋兩岸強強聯手 民進黨批：對中國充滿幻想

    2026/06/06 13:47 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文對波士頓僑胞喊話，「兩岸要強強聯手」。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文對波士頓僑胞喊話，「兩岸要強強聯手」。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文於台北時間6月5日拜會波士頓紐英崙中華公所，她批評民進黨執政10年來企圖「去中國化」，將台灣推向兵兇戰危，2028國民黨必然會完成政黨輪替，兩岸強強聯手可創造無法想像的成就。對此，民進黨今（6日）反擊說，鄭麗文赴美只會傳遞錯誤訊息、對中國充滿幻想，卻從未替台灣帶來任何和平。

    鄭麗文還向僑胞分享，她4月赴中國訪問時的深刻感悟。例如她在洋山港發表談話時說，「在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦」，深深打動了無數中國民眾，更連續數日登上中國網路熱搜。

    對此，民進黨今天回應，一如預期，鄭麗文此趟赴美只會傳遞錯誤訊息給僑胞與美方各界，他拿來不斷說嘴洋洋得意的習鄭會，從出發前夕到會面當下以及返國之後，中國不斷在台海周邊發動共機共艦侵擾，甚至還在黃海展開實彈演習。

    民進黨質疑，這就是鄭所稱的「天空飛的是鳥，海裡游的是魚」？顯見鄭麗文在與中國唱和的同時，從未替台灣帶來任何和平，難道所有人還要跟她一樣對中國充滿幻想？

    民進黨強調，相信海內外的台灣同胞，以及世界友盟都有智慧能明辨是非，看清這些虛幻的謊言。

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