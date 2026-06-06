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    首頁 > 政治

    民眾黨成立新北聯合競總暨後援會 李四川：藍白合力爭取勝選、議員席次極大化

    2026/06/06 13:42 記者黃政嘉／新北報導
    民眾黨主席黃國昌（左3）高舉後援會戰旗。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（左3）高舉後援會戰旗。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌今與國民黨新北市長參選人李四川同台，在新莊與民眾黨市議員參選人成立新北市聯合競總暨李四川後援會，黃、李高舉後援會戰旗，展現藍白合團結，盼迎接年底勝選；李四川表示，人生首次選舉，他盼結合各方力量為新北奮鬥，藍白將合力爭取全面勝選，他會全力配合輔選民眾黨6位「小雞」，讓在野議員席次極大化，且能在議會有黨團。

    李四川、民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌在成立大會同台齊呼「眾望所歸戰新北，百川匯聚嶄新局！」黃國昌表示，今天聯合競總與李四川後援會的成立，是實踐柯文哲2024年競選總統時對「聯合政府」的承諾。賴清德2024年當選當晚，曾向外媒承諾將用人唯才、促成聯合政府，但此後社會卻不斷對立，發動大罷免，因此藍白盼借鏡國外，透過正式協議推動聯合執政。他說，選舉這條路非常辛苦，川伯以前是被太陽曬黑，最近被政治攻擊，臉也變愈黑，但他對李四川有信心。

    李四川說，他感謝黃國昌、柯文哲在這次藍白合展現的精神，他會依循既定制度完成後續的法定程序，他讚賞黃國昌展現領袖風度，並承諾未來在適當時機，只要民眾黨或黃國昌提出對新北有利的政見，他必定會納入自己的政見，同時只要是願意為新北打拚的人才未來也將納進施政團隊。

    他說，面對年底選戰，他宣示藍白將合力爭取全面勝選，對於民眾黨在新北市提名的6位議員參選人，他將全力配合輔選，目標是讓在野議員席次極大化，並讓民眾黨在議會能有黨團。

    柯文哲指出，聯合競暨總李四川後援會的成立，是政黨發展的重要里程碑，民眾黨從一人政黨轉型為有組織、有制度政黨的過程中，必然會面臨困難與陣痛，但更重要的是凝聚共同政見與立場，此次聯合競總正是為了在政黨資源有限下集中力量，達到有效調度。他盼以此為起點，為台灣未來的聯合政府思想與合作文化，注入全新的思維並建立良好的典範。

    國民黨新北市長參選人李四川 （左）、民眾黨主席黃國昌（右）於民眾黨新北市聯合競總暨李四川後援會同台。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川 （左）、民眾黨主席黃國昌（右）於民眾黨新北市聯合競總暨李四川後援會同台。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（持麥克風）說，他盼結合各方力量為新北奮鬥，藍白將合力爭取全面勝選。（記者黃政嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（持麥克風）說，他盼結合各方力量為新北奮鬥，藍白將合力爭取全面勝選。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（左三）致贈新書給國民黨新北市長參選人李四川（左二） 。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨主席黃國昌（左三）致贈新書給國民黨新北市長參選人李四川（左二） 。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨今成立新北市聯合競總暨李四川後援會。（記者黃政嘉攝）

    民眾黨今成立新北市聯合競總暨李四川後援會。（記者黃政嘉攝）

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