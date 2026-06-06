張善政推可負擔住宅內政部反對 藍營怒轟搞錯條例：難道年輕人不配有家？

國民黨立法院黨團今（6日）反擊，內政部連條例內容都沒看清楚就急著貼標籤，該政策設有封閉市場、原價回售與政府保證回購等防炒作機制，痛批中央因政治成見阻擋青年置產夢。（圖截取自國民黨立法院黨團臉書粉專）

桃園市長張善政日前於行政院會為年輕家庭爭取「可負擔住宅」自治條例，規劃利用航空城餘屋讓婚育家庭以市價5至6成取得永久居住權。然而內政部以社宅應「只租不賣」及恐引發投機爭議為由反對。國民黨立法院黨團今（6日）反擊，內政部連條例內容都沒看清楚就急著貼標籤，該政策設有封閉市場、原價回售與政府保證回購等防炒作機制，痛批中央因政治成見阻擋青年置產夢。

國民黨立法院黨團指出，近日在行政院會上，張善政為年輕家庭爭取「可負擔住宅」自治條例。桃園首批利用航空城餘屋，提供婚育家庭以市價5至6成取得永久居住權，與社宅並行不悖。然而，內政部卻急著潑冷水，堅持社宅只能「只租不賣」，甚至聲稱這會引發「自由轉賣的物權與投機爭議」，企圖一筆抹殺地方政府的苦心。

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黨團怒批，「內政部你們連條例內容都搞錯了，桃園的可負擔住宅白紙黑字寫得清清楚楚，封閉市場，透過信託取得居住權，去商品化；原價回售，不流入市面炒作；政府保證回購，杜絕投機空間。」這根本不是自由轉賣，哪來的投機與物權爭議？內政部連做功課都懶，只因為是國民黨執政縣市的創新政策，就急著貼標籤反對。

黨團表示，年輕人不是不想成家，是根本買不起房。社宅「只租不賣」和可負擔住宅的「購屋圓夢」，本來就是居住正義的兩隻翅膀。難道在賴清德總統眼中，年輕人一輩子只配向政府租房子，不配在台灣擁有一個屬於自己的家嗎？黨團堅定支持地方創新的居住政策，請賴政府收回政治成見，盡速核定條例，別做阻擋青年置產夢的攔路虎。

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