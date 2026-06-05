不止控洪慈庸落跑！黃國昌新書完整內容曝 狠批她躲角落密談

民眾黨粉專「民眾講堂」昨天在Threads上發文，PO出黃國昌新書2頁內容。（取自民眾講堂Threads）

民眾黨主席黃國昌新書內容暗指2018年雨夜抗爭時，當時戰友洪慈庸、林昶佐落跑。洪慈庸丈夫卓冠廷發聲還原，事實真相是洪慈庸當時小產，身體不適且黃國昌也知情。而根據網路流出的該章節完整內容，可見黃國昌不只批戰友落跑，更提到戰友們「躲在鏡頭拍不到的角落」、「怕被記錄下與民進黨對抗的畫面」，他更多次意有所指地稱洪慈庸「一直接電話」、「低聲交談」、「躲鏡頭」，甚至批她當天晚上7、8點發臉書文安撫抗議的對象「很荒謬」。

民眾黨粉專「民眾講堂」昨天在Threads發文，PO出黃國昌新書2頁內容指出，黃國昌在書中講的不只是當天洪慈庸、林昶佐的先行離場，更多的是對於洪慈庸跟林昶佐跪舔執政黨、背棄勞工的痛心。閱覽內容，黃國昌不僅暗批兩人提早離席，還稱寫道，「鏡頭前，永遠只有我跟徐永明。我們穿著雨衣，狼狽但堅定地坐著。而洪慈庸、Freddy、高潞．以用，他們永遠躲在鏡頭拍不到的角落，彷彿深怕被記錄下『與民進黨對抗』的畫面。」

請繼續往下閱讀...

不僅如此，黃國昌還批評洪慈庸，當天晚上7、8點左右，洪慈庸在臉書發文，大意是「我們沒有想跟蔡英文作對，我們只是想溝通……」，他痛批：「那是一個很荒謬的場景。我們在淋雨抗議，我的戰友卻在網路上發文安撫抗議的對象。」

黃國昌在書中「雨夜的背叛：總統府前的決裂」章節還寫到，就在靜坐的第一個晚上，他就察覺到了異樣。自己跟徐永明在最前線面對層層疊疊的警方與拒馬時，身後的戰友們卻在忙著別的事。洪慈庸一直在接電話，神情焦慮。他還稱，當時洪慈庸與林昶佐躲在旁邊低聲商量，刻意避開了直播的鏡頭。

然後，他們跑來告訴自己，「國昌，我們發一個宣言，說我們已經傳達訴求，來求見蔡英文，然後我們就撤了吧！」他們這樣建議，「我看著他們，簡直不敢相信我的耳朵。」

對此，時代力量決策委員、政治評論員周偉航昨天說，他已經看完整本書，根本是「國昌福音」，「這道太初與神同在。萬物是藉著他造的，凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。生命在他裡頭，這生命就是人的光。」

民眾講堂PO出黃國昌書中內容後表示：「黃國昌揭穿他們虛假的面具。」還聲稱卓冠廷與綠媒這一系列操作，表示書中講的都是事實。不過，卓冠廷就在下方留言：「我覺得你們真的很可悲，認錯，道歉，有這麼難嗎？」周偉航也留言嗆：「好了啦，現場一堆人證，黃國昌的媒體友人都說是黃國昌把兩天的事記成一天了，你這種當年不知在哪邊甲噴的就閃一邊閉嘴就好了。」

台灣民眾黨主席黃國昌出席首場《向光前行》新書發表會。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法