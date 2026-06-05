對談「修昔底德陷阱」艾利森 國民黨發新聞稿：他認同鄭麗文

鄭麗文與提出「修昔底德陷阱」的艾利森（右）會談。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪美，今日與提出「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）」的甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創院院長葛拉漢．艾利森（Graham Allison）會談。國民黨表示，鄭麗文於會談時指出，兩岸擁有相同的文化根源，應相互欣賞、尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗，艾利森認同鄭的看法，並強調台海若缺乏和平的基石，對台灣而言絕非好事，更將會是一場災難。

「修昔底德陷阱」源自於古希臘史家修昔底德對伯羅奔尼撒戰爭的觀察，雅典的崛起引發斯巴達的恐懼，使戰爭成為不可避免，艾利森將上述概念現代化，類比中美兩大強權之間的結構性衝突風險。

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鄭麗文近日展開訪美行程，並刻意安排與艾利森對談。國民黨今晚發出新聞稿表示，面對當前國際局勢、中美關係、兩岸關係，艾利森和鄭麗文都認為，維持和平的使命至關重要。艾利森對於鄭麗文論述中華民族的成就，以及兩岸擁有一樣的文化根源，應相互欣賞、相互尊重，而不是帶著偏見與敵意來對抗，深有感觸，他認為，美中關係也可朝此方向發展。

鄭麗文認爲，雅典與斯巴達的歷史對抗、乃至於兩大文明之間的衝突，並非不可避免的宿命，而是一種選擇。要跨越地緣政治的衝突鴻溝，關鍵在於「防衛嚇阻（實力）」與「外交溝通（對話）」必須兩者兼顧，唯有建立可信的軍事嚇阻，同時保持通暢且真誠的對話架構，才是穩健的國家戰略，兩者缺一不可，任何侷限於單方面的極端戰略，都是將人民的命運作為賭注。

鄭麗文強調，不同的文明之間完全不用互相排斥，而是可以透過持續的對話，達到互相欣賞、互相包容與互相滋養的境界，這才是消弭區域衝突的對策之一。

鄭麗文指出，國民黨始終站穩《中華民國憲法》是「一中憲法」的法理架構，這不僅確立了現今台灣引以為傲的民主、法治與自由，也為兩岸交流提供了合法且務實的對話基礎。鄭麗文強調，「九二共識」的精妙之處，在於雙方皆承認兩岸同屬一個中國，同時為兩岸保留了求同存異的空間。只要台灣不跨越「法理台獨」的紅線，兩岸的和平與穩定就能繼續維持，這也是與美國及區域利益的最大公約數。

在問答與交流階段，現場學者與學生針對國防安全與台海面臨衝突時的避險策略提問。鄭麗文澄清，部分外界傳統觀念認為「促進和平即是放棄防衛」是徹頭徹尾的錯誤印象。鄭麗文舉例，在馬英九前總統執政的八年間，兩岸關係非常和緩，但馬政府從未停止強化國防與對美軍購，始終全力支持台灣建立有效的國防嚇阻力量。

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