漏網鏡頭》「飛向你 飛向我」 捷克議長韋德齊6年心願成真！

林佳龍（左）贈送華航、星宇飛機模型給韋德齊（右），韋德齊高舉讓媒體拍照。（記者塗建榮攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）4日於外交部舉行訪台記者會，致詞提到由於捷克政府不提供訪團專機，他的小團隊與涵蓋企業領袖、學界代表等40人訪團一同搭乘華航的台北布拉格直飛航班來台。而前幾天拜訪立法院時，也邀請立法院長韓國瑜訪問捷克。

外交部長林佳龍致詞表示，6年前韋德齊訪台時，期待台灣與捷克能有更便利的直航連結；在華航的增班與星宇航空加入後，今年底就能天天飛往布拉格。這也將促成雙邊的觀光、商務、文化與人民交流更便利，是台捷關係持續深化的關鍵基礎。

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記者會後，林佳龍向韋德齊介紹並請韋德齊議長將華航及星宇兩架飛機模型帶回去；韋德齊也開心地高舉讓現場媒體捕捉畫面。

記者會後，林佳龍向韋德齊介紹華航、星宇兩家航空飛機。（記者塗建榮攝）

林佳龍（左）贈送華航、星宇飛機模型給韋德齊（右）。（記者塗建榮攝）

訪台記者會後，外交部長林佳龍（左）贈送華航、星宇模型飛機給捷克參議院議長韋德齊（右），韋德齊開心高舉。（記者塗建榮攝）

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台記者會現場擺設華航、星宇飛機模型。（記者塗建榮攝）

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