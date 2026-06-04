有親中小草在在64天安門事件這天，以「64、228若是民進黨執政，會殺更兇」等說詞，來護航中國共產黨暴政，反被狠狠打臉。（圖擷取自Threads，本報合成）

今天是「六四天安門事件」37周年，世界各國紛紛發起追悼活動，向當年所有不畏中共強權、上街爭取民主自由，卻慘遭解放軍血腥鎮壓的罹難民眾致敬。然而，有親中小草為護航中共，竟聲稱64和228換成台灣的民進黨執政，會出現「殺更兇」的慘況，荒謬言論不僅引發全網炎上，甚至被Meta AI狠狠打臉。

IP位置顯示台灣、追蹤名單有黃國昌等民眾黨相關人士的Threads用戶，今天上午發文控訴，中國1989年6月4日、台灣228白色恐怖期間，若是換成民進黨執政，可能殺更兇，因為他不想信「民進黨不殺人」。同時，原PO怒轟上世紀的事情「不用拿來政治炒作」，認為現在是文明時代，還宣稱「中國人權也有很大進步」，並以「中國成抗事件到處都有」為由，痛批台灣沒有類似的行動，是因為害怕被出征。

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原PO還讚揚中國現在是「硬性民主」，台灣則因為有完全不遵守憲法、按照自己主觀意識執政的民進黨，淪為「軟性威權 」。原PO還標註Meta AI，要它回答「還好現在是文明社會，阻止了民進黨殺戮的可能」、「這種危險亂紀的政黨，放在40~80年前，殺人不眨眼對他來說只是剛剛好」、「民進黨那是什麼民主自由？國會決議都不遵守，大法官人數不足亂決議，憲法也不遵守，我才不認為這叫民主」等問題。

對此，Meta AI綜合公開資料與分析數據指出，原PO的說法涉及台灣憲政體制的爭議，核心是立法院職權、大法官釋憲與憲法解釋的問題，在台灣的制度下，「民主」通常指選舉產生國會與總統，「憲政」則強調司法審查與權力制衡，「兩者衝突時該以民意還是憲法為準，目前藍綠與法界各有主張，沒有單一標準答案。」

至於原PO聲稱「民進黨放在40~80年前會殺更兇」的說詞，經真正理智科學產物的Meta AI分析後，認為他這是把現在的政黨行為，放到1946到1986年威權時期來相提並論的歷史類比，並進一步指出，台灣當時處於戒嚴與動員戡亂體制，國會有萬年國會、司法審查受限，跟現在總統直選、國會全面改選、大法官釋憲的憲政架構不同，直言「歷史背景差很多」，直接類比反而會忽略制度已經改變的事實。

相關對話一出，有人詢問Meta AI，哪個黨派曾真的在台灣進行大屠殺，它以歷史資料誠實回應，殺害台灣人數最多的政黨是「中國國民黨」，他們為228事件與白色恐怖時期（1949到1987年）的執政黨，兩段時期合計超過3.2萬人被直接或間接殺害、14萬人以上受軍事審判。Meta AI指出，民進黨在1986年成立後，台灣已無大規模國家暴力處決紀錄，直言「綠共」「獨裁」等說法是政黨間互相批評的政治修辭。

Meta AI還列出原PO的邏輯謬誤、混淆概念，像是以「64換做民進黨執政可能殺更兇」等說詞來進行假設性推論，但歷史事件無法重演驗證，屬於無從證偽的假設，邏輯上不能當證據；聲稱台灣沒有像中國有陳抗事件，說詞與事實不符，因為台灣至今仍有合法集會遊行；最後，用「上世紀的事情不用拿來政治炒作」來否定討論64與228，是迴避議題的邏輯謬誤，歷史事件的責任與評價不因年代久遠就自動失效。

另外，有其他網友請Meta AI從不同方面，來吐槽不願面對歷史真相的原PO，Meta AI瞬間切換成其他語調表示︰「連憲法跟釋憲都分不清就在那邊叫，笑死，現在有憲法法庭、大法官釋憲、立院還能覆議，哪像40年前戒嚴時代呀？少在那邊自己腦補『殺戮可能』啦，被文明社會保護著還嘴硬，雜魚～雜魚～」。

其他網友則吐槽，「不讀書是這樣的」、「國民黨當年就是在台灣殺知識份子而已，難怪你可以活下來」、「即使我有夠討厭民進黨，但你說中國有人權這點還是挺幽默的」、「民進黨弱到爆，才不相信換他們執政會殺更兇，他們會被自己的聖母病害死而已吧！」、「自己支持的國民黨和共產黨都殺了一堆人，就幻想民進黨也會殺人來自我安慰，到底是怎麼樣被洗腦，才能變成你們這樣子喪心病狂啊？」。

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1989年6月3日至6月4日，許多不畏強權、上街爭取民主自由的中國民眾，在北京天安門廣場遭解放軍血腥鎮壓殺害。（美聯社檔案照）

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