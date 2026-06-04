天馬電台開發卡關近20年 市府：納入通盤檢討評估

天馬電台基地活化，市府納入通盤檢討。（記者洪瑞琴攝）

延宕近20年的天馬電台開發案，議員建議將基地規劃為「安南區政中心」，對此，台南市政府強調，天馬電台基地未來發展仍須配合都市計畫規定及土地回饋機制辦理，相關構想將納入整體規劃與都市計畫通盤檢討作業審慎評估。

南市都發局表示，天馬電台基地依現行都市計畫規定，開發時須回饋20％土地，總面積約5.8公頃，其中，國有財產署已先行回饋約1.9公頃土地，目前規劃作為公園兼滯洪池使用，至於其餘約3.9公頃尚未完成回饋捐贈部分，未來將依地方需求納入整體規劃。

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都發局指出，由於天馬電台土地屬國產署管轄，後續利用方式涉及中央機關整體規劃方向，除須考量公共設施需求外，也需同步評估公共資源配置、財務可行性及未來營運管理等因素，才能確立最適合的轉型活化方案。針對規劃安南區政中心，或遷入台南市警察局第3分局等構想，市府將持續與相關機關協商，並納入南市主要計畫第6次通盤檢討作業一併評估參考。

民政局則表示，安南區公所現行廳舍已於2024年完成耐震補強工程，建物結構符合安全標準，後續無論選址他處或原地重建，均將配合安南區整體區域發展規劃。

議員郭信良今（4）日在市政總質詢中指出，天馬電台各種開發願景，包括電影文化園區、藝文基地等，讓地方居民一次次期待落空，隨著安南區人口已突破20萬人，應透過都市計畫專案變更，打造全新的安南區政中心，並同步規劃市警第3分局進駐，為快速成長的安南區預留更完善發展空間。

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