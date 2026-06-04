賴清德六四談話促中承認真相 賴士葆質疑「互不隸屬又關心」很奇怪

國民黨立委賴士葆今表示，賴總統不是一直強調兩岸互不隸屬嗎？如今又關心六四，這樣很奇怪，不過若此舉能促成對岸展開對話機制，大家都樂見其成。（記者羅國嘉攝）

今天是六四天安門事件37週年，總統賴清德今稱「衷心期盼，中國能正視37年前的六四事件，承認真相、撫慰傷痛，開啟和解與對話。對此，國民黨立委賴士葆表示，賴總統不是一直強調兩岸互不隸屬嗎？如今又關心六四，這樣很奇怪，不過此談話代表賴清德希望兩岸有所交集與和平民主，若此舉能促成對岸展開對話機制，大家都樂見其成。

總統六四談話 賴士葆：若能促成對岸展開對話 大家樂見其成

針對賴清德六四談話，賴士葆指出，賴總統居然關心中國六四事件，賴總統不是一直強調兩岸互不隸屬嗎？如今又關心六四，這樣很奇怪。不過，賴清德總算是拋出講法，代表他希望兩岸能夠有所交集，希望兩岸都能更加和平、民主，相信這樣的訴求會得到社會共識與支持。

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賴士葆強調，兩岸應該建立對話機制，現在賴總統藉由六四事件發聲，不管出發點是什麼，如果能夠促成對岸展開對話，大家都樂見其成。

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