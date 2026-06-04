蘇清泉安泰醫院9死案遭起訴 民進黨：國民黨護航瞎挺？

安泰醫院創辦人、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（圖左）。（資料照）

屏東東港安泰醫院大火釀9死案，屏東地檢署昨依違反「建築法」及過失致人於死罪嫌，起訴醫院創辦人、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。對此，民進黨今（4日）質疑，蘇清泉都能在醫院院長權限裡做害人的事，如今已經被起訴、求刑，「國民黨還要護航瞎挺下去嗎？」

民進黨今天透過臉書撰文表示，2024年10月，屏東東港安泰醫院發生嚴重火警，造成9人死亡、多人嗆傷的悲劇。事後查出，醫院有多處違建、申報不實的狀況，起火點建物違建率高達3300%，全院違建率更高達47.2%。而安泰醫院當時的院長、創辦人，就是國民黨不分區立委蘇清泉。

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民進黨說，屏東地檢署目前已正式依違反「建築法」、過失致死等罪嫌，起訴蘇清泉。加上蘇清泉胞兄蘇威菘，以及相關水電設備士、安檢師，共4人被起訴。

檢方調查發現，蘇清泉擔任院長、蘇威菘擔任總務長期間，兩人違法將動力供應中心「一樓加蓋到五樓」，再用空橋連通主建築，造成火災時濃煙漫入安全梯。未經許可的增建，又破壞法定防火間隔與防火區劃，再加上專業檢查人長年不實簽證申報、颱風當日違規使用延長線，本可避免的人為因素層層相疊，最終導致了這場悲劇。

「本應救人性命的醫院，卻讓9個生命無辜消逝。」民進黨指出，蘇清泉已坦承犯行、支付家屬與傷者賠償金。但逝去的人命，用再多錢都無法真正補償。當初的偷雞摸狗、便宜行事，最終釀成大禍。

據此，民進黨進一步質疑，蘇清泉當一個醫院院長，都能在權限裡做害人的事。如今已經被起訴、求刑，國民黨還要護航瞎挺下去嗎？

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