為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蘇清泉安泰醫院9死案遭起訴 民進黨：國民黨護航瞎挺？

    2026/06/04 13:58 記者陳政宇／台北報導
    安泰醫院創辦人、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（圖左）。（資料照）

    安泰醫院創辦人、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（圖左）。（資料照）

    屏東東港安泰醫院大火釀9死案，屏東地檢署昨依違反「建築法」及過失致人於死罪嫌，起訴醫院創辦人、國民黨屏東縣長參選人蘇清泉。對此，民進黨今（4日）質疑，蘇清泉都能在醫院院長權限裡做害人的事，如今已經被起訴、求刑，「國民黨還要護航瞎挺下去嗎？」

    民進黨今天透過臉書撰文表示，2024年10月，屏東東港安泰醫院發生嚴重火警，造成9人死亡、多人嗆傷的悲劇。事後查出，醫院有多處違建、申報不實的狀況，起火點建物違建率高達3300%，全院違建率更高達47.2%。而安泰醫院當時的院長、創辦人，就是國民黨不分區立委蘇清泉。

    民進黨說，屏東地檢署目前已正式依違反「建築法」、過失致死等罪嫌，起訴蘇清泉。加上蘇清泉胞兄蘇威菘，以及相關水電設備士、安檢師，共4人被起訴。

    檢方調查發現，蘇清泉擔任院長、蘇威菘擔任總務長期間，兩人違法將動力供應中心「一樓加蓋到五樓」，再用空橋連通主建築，造成火災時濃煙漫入安全梯。未經許可的增建，又破壞法定防火間隔與防火區劃，再加上專業檢查人長年不實簽證申報、颱風當日違規使用延長線，本可避免的人為因素層層相疊，最終導致了這場悲劇。

    「本應救人性命的醫院，卻讓9個生命無辜消逝。」民進黨指出，蘇清泉已坦承犯行、支付家屬與傷者賠償金。但逝去的人命，用再多錢都無法真正補償。當初的偷雞摸狗、便宜行事，最終釀成大禍。

    據此，民進黨進一步質疑，蘇清泉當一個醫院院長，都能在權限裡做害人的事。如今已經被起訴、求刑，國民黨還要護航瞎挺下去嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播