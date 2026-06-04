砲轟沈伯洋花錢玩手遊「惹毛一票課金大佬」 謝寒冰翻車狂道歉

名嘴謝寒冰日前在直播砲轟「沈伯洋玩遊戲花錢課金」，結果惹火一群「課金大佬」，讓他嚇得趕緊道歉。（圖擷取自YouTube）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋2024上訪談節目，和節目嘉賓暢聊個人興趣，自曝曾因為「年花10幾萬課金玩手遊」被妻子痛罵。未料這段往事，近期被大量藍白政要、2黨支持者猛烈攻擊，名嘴謝寒冰也為此在直播砲轟「沈伯洋玩遊戲花錢課金」，結果反而惹火一群「課金大佬」並當場打臉，讓他嚇得趕緊道歉。

據了解，沈伯洋因財產申報存款僅18萬元，並為選舉貸款200萬引發各界關注，藍白為此翻出他2024年底在直播節目的訪談影片，質疑他故意「裝窮」，因為他在節目中提到自己有「年花10幾萬課金玩手遊」的消費習慣，是名副其實的「課金戰士」。對此，沈伯洋1日接受黃光芹主持的政論節目《中午來開匯》專訪，詳細解釋整件事經過。

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沈伯洋指出，所謂的「年花10幾萬課金」，是指「一年10幾萬除以12個月」，每個月平均花費其實沒那麼誇張，他這次是為了參選台北市長、手頭現金不足才趕快去貸款，絕非外界謠傳的「貸款玩遊戲」。沈伯洋認為，每個人都有興趣，一般成年人將錢花在興趣上並無不妥，他在好好照顧家人之餘，也會透過興趣平衡個人生活。

沈伯洋發聲後隔日，謝寒冰在個人YouTube頻道開直播，期間持續痛罵「沈伯洋課金玩手遊」，除了砲轟沈伯洋最大的問題是人設不一致，還沾沾自喜表示，他是一個「手遊免費仔」，直言即便他收入不差，但很難接受且不願意花錢在手遊上，更在直播間發起名為「自己曾經課過超過1萬在手遊上的舉手」的限時投票。

結果直播間的觀眾，瞬間刷起一排排的「＋1」，還紛紛曬出各自的每月手遊課金紀錄，金額從1萬到300萬都有，更有謝寒冰粉絲憤怒痛斥說︰「冰哥，我是有一說一，我沒必要替黑熊說話，但一年課金假設20萬好了，以我身邊的人真的算還好」，慘遭現實狠狠打臉的謝寒冰，火速向大批頻道粉絲與沈伯洋道歉，坦言不知道「玩手遊課金」這件事在台灣是個「普遍現象」，讓他大開眼界、學到了一課。

謝寒冰翻車瞬間，被分享到PTT、臉書、Threads等社群平台，引發大批網友吐槽，「他可能不知道丁特課金上千萬」、「玩免費的哪來的臉嘲笑課長？」、「沈伯洋那種奈米課金，在手遊上連課長都稱不上」、「天堂系列，1萬不算課、10萬奈米課、百萬小課長」、「到底以為台灣多窮？直接得罪最會課金的手遊族群真的要確餒」、「迂腐老藍人，不知道『謝謝課長讓我們有遊戲玩』這句話多重大」、「感謝認證，沈伯洋和國民黨比真的很窮，沈伯洋只能玩手遊課金，國民黨都玩土地課金」。

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