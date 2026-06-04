日菲海域談判為因應中國軍事擴張 涉外官員：部分在野黨論調與中國高度雷同

日本首相高市早苗（右）5月28日與菲律賓總統小馬可仕（左）發表聯合聲明，同意正式啟動兩國專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界劃定談判。（歐新社）

日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）及大陸礁層劃界談判，引發國內各界關切是否衝擊台灣海洋權益。涉外官員今（4日）指出，政府全程掌握日菲峰會進展，確認日菲未來協議談判過程及結果，均不影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利。此次雙方推動海域劃界協商，更大的戰略背景在於因應中國近年持續擴張軍事活動。

涉外官員指出，政府自日菲峰會即全程掌握進展，並透過既有管道與日本及菲律賓保持密切溝通，確認日菲未來協議談判過程及結果，均不影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響我國與日本簽署的「台日漁業協議」及與菲律賓簽署的「台菲漁業執法合作協定」等既有機制。

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涉外官員表示，日本與菲律賓目前存在專屬經濟海域重疊區域，因此雙方啟動劃界談判，主要是在處理彼此重疊海域問題，並非擴張各自主張範圍，更不涉及改變第三方權益。日本內閣官房長官木原稔日前即明確表示，日菲協議「對第三國沒有拘束力」。

涉外官員指出，事實上，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕，5月28日在東京舉行高峰會後，宣布將雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，並於聯合聲明中再次強調台海和平穩定的重要性。此次雙方推動海域劃界協商，更大的戰略背景在於因應中國近年持續擴張軍事活動，以及試圖在印太地區塑造對其有利的「新常態」（New Normal）。

官員分析，高市早苗積極推動升級版「自由開放印太」（FOIP）戰略，並持續強化與菲律賓、澳洲、印度及美國等理念相近國家的安全合作。包括美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）也逐步朝向提升聯合作戰能力與軍事互通性方向發展。日菲強化合作及提升至「全面戰略夥伴關係」，其核心目的均在於強化第一島鏈安全合作，及海上秩序維護能力。

涉外官員表示，從中國央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」，日前公布的中國海警東海巡航管控示意圖即可看出，中國所謂「巡查」範圍北至八重山群島、南至巴丹島，顯示中國軍事及海上執法活動，已對第一島鏈形成全面性壓力，也更加凸顯「台灣有事、日本有事、菲律賓有事」的現實意涵。

涉外官員：在野黨人士藉日菲啟動EEZ劃界渲染政府「喪權辱國」 論調與中國官媒高度雷同

涉外官員進一步分析指出，值得注意的是，在中國持續派遣機艦於周邊海空域進行軍事威懾、試圖改變區域現狀之際，國內部分在野黨人士及特定媒體，卻刻意將日菲啟動EEZ劃界談判，與台灣海洋權益直接連結，甚至渲染政府「反應慢」、「喪權辱國」等說法。事實上，此類論調不僅與事實不符，也與中國官方及官媒相關論述高度雷同，客觀上形成相互呼應效果。

官員指出，中國近年持續透過軍事威懾、海警執法、法律戰及資訊操作等多重手段，試圖塑造其對周邊海域擁有管轄權的假象；部分國內輿論若刻意忽略日菲強化合作的戰略背景，反而將焦點轉向攻擊政府，無異於落入中國試圖分化台灣社會、削弱民主陣營合作的資訊戰框架。

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