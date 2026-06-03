繼「小三說」後再發聲！ 楊渡談馬英九：一切都是他的因果

前總統馬英九與作家楊渡。（資料照）

馬英九基金會人事案及財務疑雲持續延燒，身為前總統馬英九多年好友的作家楊渡近日接連發文表達看法，繼日前借妻子之口影射金溥聰「不是小刀是小三」引發網友炸鍋後，昨（2）日他再度發文談及馬辦家變，感嘆這一切混亂之局，其實都是一個人的因果，「如果他不停下來，誰也幫不了忙」。

楊渡昨天以「人世無常 誰知因果」為題在臉書發文表示，在書房靜下心領悟到這一切混亂之局，其實都是一個人的因果，如果他不停下來，誰也幫不了忙。金溥聰是他找來的，一路信任栽培到現在，即使有錯有對，也是他種下的因，結出的果；蕭旭岑、王光慈也是他找來的，要指控財務問題，都是在他手下完成的，最後承擔責任的，也是用了蕭、王十幾年的他。

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楊渡質疑，最後剝落的核心，爭端之始，難道不是他一手造成的？然而，他有自知之明的能力嗎？對一個初期失智的人，他的堅持與執念，他的憤怒與自憐，他的孤獨與無助，他的一步一步，向著退化的路上走過去的無奈，除了家人的悉心照護，誰能幫得上忙？

楊渡提到，周美青與馬以南在5月12日就向法院宣告馬英九的「輔助宣告」，這意味著要有醫生證明才能去辦理，是家人想保護他、避免他因失去判斷力，在財產權、法人權、贈與、信用上的損失。為了維持他的健康，最好的辦法是儘量不去動他平日的行程，好讓他覺得一切如常，心情穩定，看報交友。照常去基金會上班，也請基金會的人儘量少幫他安排行程，免得在大眾面前失態，一如在鄭麗文演說時那樣痛哭，有失體面。

楊渡說，或許不讓他知道法院的輔助宣告也是為了他好，免得自信受到打擊，這不見得有益健康。然而，當周美青和馬以南發出聲明時，他反而拍了影片批判自己的妻子和姐姐。他直言，馬英九一定不會想到拍影片的，因為回家說幾句話就可以了，這是一家人自己的事。而拍影片是為了給外界看的，是為了澄清沒有失智。

楊渡認為，拍影片的人一定非常清楚，如果馬英九直接出來開記者會澄清，他的初期失智情況會很清楚呈現，無所隱藏，而且難以控制，可能有失體面。若是馬英九真正的朋友，不會使用影片去挑撥他與妻子的感情、裂解和姐姐的親情，而是會勸他回家努力維持家人親情，因為陪著他走到最後的是親人，而不是眼前的下屬，「但他們竟然這麼做，怎麼可以如此殘忍撕裂！」

楊渡感嘆，如今事情卻一步步混亂下去，一如古代昏君被「矯詔弄權」，一路發展至今，「我在書房靜靜思索，這結果為何會變得如此悲傷。這是多麼深的因果。每一個因，都是他種下的；每一顆果，無論甘與苦，無論如今有多混亂，也都是他造成的。崩毀的，也是自造的。當一切無常來臨時，即使有家人、友人，在一旁焦心勸解，卻難以改變什麼。」

楊渡強調，這一次的風波讓他學習到每一個人彷彿自有因果，沒有人有資格，更沒有能力去改變什麼。即使4月中曾發文勸他熄燈靜養，初心是基於善意，但事態仍無法停止，直至如今傷痕累累，滿盤皆輸。人難免老化，然而走到如此境地，唯有唏噓。這一次的風波，是多麼深的一場功課。他最後說，走到如此境地唯有唏噓，用捨行藏之間，更要珍惜當下的歲月與真心的親人。

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