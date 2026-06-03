海峽論壇6/13廈門登場 民進黨：所有黨員勿配合中國統戰

民進黨中央黨部3日舉行中常會，發言人吳崢會後召開記者會，轉述會議內容。（記者羅沛德攝）

中國國台辦宣布第18屆「海峽論壇」將於13日在福建廈門舉行，邀請台灣有關政黨代表參加；國民黨預告將派副主席張榮恭率團出席。民進黨發言人吳崢今（3日）強調，民進黨當然不會派遣任何代表參加，同時呼籲所有黨員切勿配合中國統戰，不要受騙上當。

「海峽論壇」登場在即，吳崢今天下午在民進黨中常會後記者會受訪表示，陸委會已經非常明確定調，「海峽論壇」就是中共對台灣進行統戰的平台，且早在去年就要求中央政府的所有相關人員，都不可以參加海峽論壇。

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吳崢說，既然大家對「海峽論壇」的屬性已經有非常清楚的認知，民進黨當然也會與陸委會同調，不會派遣任何代表參加。他同時也呼籲所有民進黨員，不要參加中國的統戰活動，不要配合、不要受騙上當。

關於兩岸交流方面，吳崢表示，總統賴清德上任後已透過多次公開談話，表達希望促進兩岸之間健康有序的交流，最重要的是大家有沒有辦法心平氣和、好好坐下來談話。

不過，吳崢坦言，直到今天為止，根據國防部公布的最新資訊，中國方面持續的派出十幾架共機、共艦侵擾台灣周邊海域，「我們也是滿遺憾，希望中國早日停止這樣的軍事侵擾行為，讓兩岸可以回到健康穩定關係。」

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