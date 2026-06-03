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    首頁 > 政治

    拚城市降溫 陳世軒籲3D綠容率入法 新北府：細則修訂中央討論中

    2026/06/03 16:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘翻攝）

    新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘翻攝）

    夏季越來越熱，新北市議員陳世軒今（3）日在總質詢中指出，新北市面臨隱形高溫危機，市府在追求都市更新時，危老更新等小型建案卻未受建築環保法規限制，要求市府在法規導入「3D綠容率」概念，廢除單純算平面的舊制綠覆率、強化立體遮蔭，並提供容積獎勵等手段，吸引民間提升綠色韌性意願。市長侯友宜、城鄉發展局副局長邱信智說，城鄉、工務局有研擬相關方向納入細則修訂，案子正在內政部討論中。

    陳世軒指出，新北市都市區面臨隱形的高溫危機，都市高溫多來自綠地減少、柏油路與建材散熱不易、高樓密集導致通風不良、遮蔭空間不足、空調排熱等等，市府追求都更速度的同時，應留意法規都市建築降溫的配套，市府雖有「都市設計審議原則」要求基地保水、綠蔭等，但中小型危老更新、一般建案未達都市設計審議門檻時，多是拿了建築執照就開始施工，而相關建物大多恰是落在新莊、三重等新北市最熱的舊市區，形同「都市降溫的法規真空狀態」。

    陳世軒建議，過去都更審查注重2D綠覆率，但平面綠化無法遮擋高樓水泥牆太陽輻射，台北市自元旦起實施「新建建築物綠化實施規則」，透過3D綠容率概念取代舊有2D概念，聚焦立體遮蔭與實質降溫效益，新北市府應跟進，研擬新北市的法規版本，並將陽台、露台的垂直綠化設施明文納入免計建築面積與容積獎勵，增加舊市區民間都更配合綠化的意願。

    侯友宜、邱信智表示，針對大型開發案、市地重劃案等，均導入淨零設計原則，但確實不適用於陳世軒舉例的4、5樓老公寓等更新建案，城鄉局、工務局有相關方向研擬，也納入施行細則修訂，內政部正在討論中，通過後就有機會操作實踐，可從容積獎勵率等方向考慮鼓勵小型危老都更案配合。

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