雅方簡體字風波沒上車 八炯揭中共「借力打力」手段

八炯表示，雅方事件他之所以沒「上車」，是因為中共最會使用「借力打力」來分化台灣，這也是他歷經大罷免後最深的反思。（資料照）

雅方雪糕近期因包裝上印有簡體字引發一連串風波，一眾國民黨立委拍片力挺反而讓網友怒火高漲，就連中國官媒《央視》也跳出來幫雅方背書，風波持續延燒。不過，反共網紅八炯表示，雅方事件他之所以沒「上車」，是因為中共最會使用「借力打力」來分化台灣，這也是他歷經大罷免後最深的反思。

針對雅方的簡體字包裝，八炯提到，他在美國也看過一些台灣外銷到當地超市的商品包裝寫簡體字、產地寫台灣，也與中國製食品分開，或許當地移民的中共國人過多，導致這種外銷策略，當然雅方的公關稿可以更好，表示未來會把內外銷包裝分開，不要省事搞在一起。

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八炯表示，他和「共匪」交手多年，發現他們最可怕的是「借力打力」，中共刻意支持「台派反對的事物」，這會讓原本對政治無感、不見得舔共的人被貼上紅標籤，硬生生把他們推向中共。

八炯指出，中共這種作法會讓沒時間了解政治的人會覺得：「你看，中國好像比較理性，還幫我說話呢。」這就是中共最高明的分化，我們要影響的不是雅方，而是滑到新聞會稍微八卦的普通民眾，這也是為什麼他只針對「舉五星旗」、「喊武/和統」、「講述統戰概念」的人開砲。

八炯強調，逢中必反只會讓疲於生活、對政治無感的「中間選民」極度反感。他們只覺得「為何買東西也要搞政治審查？」若跟著抵制，他們不會查背後脈絡，只覺得台灣也半斤八兩。

八炯最後也提到中共在網路上的分化舉動，表示很多中國網軍正在養台派帳號，在關鍵時刻製造誇張言論、激化情緒，最近他在Threads移除了超過1萬個訂閱他的假帳號，「當年蔣介石與傅作義也是這樣被分化成功的」。

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