詹江村公審學生拒道歉 張育萌讚武陵學生勇敢：給大人上了一課

桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮，有學生因為一句「新店市長」遭國民黨市議員詹江村（見圖）發文公審還怒斥「沒家教」。（資料照）

桃園市長張善政1日出席武陵高中畢業典禮，有學生因為一句「新店市長」遭國民黨市議員詹江村發文公審還怒斥「沒家教」。武陵高中學生會昨公告，今日將發放連署書，請求議員對波及的校內外學生以及校方道歉。台灣青年民主協會理事張育萌發文質疑，詹江村公審學生拒不道歉，還喊「我是瘋豹、我是獨孤求告」，反觀武陵的學生很勇敢，面對掌握聲量、權力和資源的大人，學生沒有退縮，堅定站出來捍衛自己認為「對的事」，給大人們上了一課。

張育萌在臉書發文指出，張善政被武陵的學生叫「新店市長」，詹江村發文公審學生。張善政特地發文，說「年輕世代有自己的觀察、自己的幽默」，並喊話「如果有哪位同學，因為這幾天的事覺得有壓力。我想跟你說：我當天並沒有聽到什麼不適的言論。」

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張育萌表示，不得不說，這個處理手法很高明，展現身為「市長」的高度。政治人物到校園，不分藍綠，被嗆一下又怎麼了？結果，詹江村沒有要讓張善政下車，發文高喊說「我不會屈服的」。對此張育萌也質疑「怎樣，這句話現在是變藍白的政治迫害口頭禪嗎？」

張育萌指出，詹江村說，不要拿張善政的選情情勒他，他不在意張善政是不是新店市長，並指控「民進黨網路帶風向，造謠說我肉搜學生，說我暴露學生身心障礙」。詹江村還說「輿論浪潮不會改變我的想法，縱然千夫所指、縱然眾叛親離」、「我是瘋豹、我是獨孤求告、我是村長詹江村」。

張育萌質疑，詹江村到底憑什麼啊？學生家長打電話來，就可以揭露學生的身心狀況嗎？被糾正之後，現在說自己「敢站在逆風面跟世俗對抗」，搞得像被迫害。

張育萌強調，武陵的學生很勇敢，學生代表直接發了一篇公告。武陵的學生代表會發連署書，「請求校方重視此校譽問題，和請求議員對受此波及的校內外學生和校方進行道歉」。

張育萌直言，武陵的同學們，給大人們上了一課。面對掌握聲量、權力和資源的大人，學生沒有退縮，堅定站出來捍衛自己認為「對的事」，讓他很佩服。身為公民，面對有權力的政治人物，如果不敢替自己發聲，那才叫「教育失敗」。

張育萌也諷刺，「我誠心建議以後國民黨大官出巡，學生們最好跪下恭迎聖駕，要不然就比照鄭麗文訪美的敲鑼打鼓，搞個不倫不類的『劍門禮』」。

張育萌酸，「劍門禮」沒有劍也沒關係，就像太陽餅也沒有太陽，長頸鹿美語也不會有長頸鹿一樣。最在意禮貌的詹江村應該不會認為，這些亂搞「劍門禮」的僑胞「教育失敗」吧？張育萌也譏諷「身邊找不到劍也ok，每人發一支拐杖就好，搖身變『杖禮』」。

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