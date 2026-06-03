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    首頁 > 政治

    高雄前鎮小港人口比三民多、議員席次卻減少 關鍵在這「族群」

    2026/06/03 09:03 記者王榮祥／高雄報導
    前鎮小港年底議員選舉席次可能減一席，圖為靠近夢時代的輕軌。（記者王榮祥攝）

    前鎮小港年底議員選舉席次可能減一席，圖為靠近夢時代的輕軌。（記者王榮祥攝）

    高雄5月人口數出爐，議員選舉第十選區的前鎮與小港人口數、比七選區三民還多，下屆議員選舉席次卻可能少一席；地方人士指出，關鍵在這「族群」。

    根據民政局統計，前鎮五月底人口總數17萬5862人、小港15萬3032人，兩區總計32萬8894人，比三民區人口總數32萬8090多804人。

    但各選區的原住民屬於原民選區，不納入一般選區計算，所以配置一般選區議員席次時採計的人口數，並未計入原住民。

    民政局統計，前鎮與小港的原住民共6328位，三民區原住民2283人，總人口數扣除原住民人數後，三民區32萬5807人，比前鎮小港的32萬2566多3241人，僅次於四選區（左營與楠梓）38萬6937人與九選區（鳳山）34萬8068人，全高雄第三多，進而導致議員席次變動。

    地方人士根據民政局統計資料，今年底議員選舉總數仍為65席，各一般選區席次大致為一區3席（旗山等9區、10.6萬人）、二區3席（路竹等5區、13.8萬人）、三區5席（岡山等6區、22.9萬人）、四區9席（左營與楠梓、38.7萬人）、五區5席（仁武等4區、25.5萬人）、六區4席（旗津鼓山鹽埕、18.5萬人）、七區8席（三民、32.6萬人）、八區5席（前金新興苓雅、23.6萬人）、九區8席（鳳山、34.8萬人）、十區7席（前鎮與小港、32.3萬人）、十一區4席（林園與大寮、17.6萬人）。

    高雄市政府則強調，相關資料將提報中央選委會，各選區議員席次變動與否，須以中央選委會今年8月份公告為準。

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