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    首頁 > 政治

    T-34教練機墜毀2飛官殉職 馬文君發文哀悼 網轟：鱷魚的眼淚

    2026/06/02 19:05 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委馬文君。（資料照）

    國民黨立委馬文君。（資料照）

    空軍1架T-34初級教練機今（2日）在空軍官校岡山基地失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職。對此，國民黨立委馬文君在臉書發文哀悼，不過卻被網友砲轟是「鱷魚的眼淚」。

    馬文君在臉書 發文表示，空軍一架T-34C教練機在岡山基地執行任務時墜毀，造成兩位優秀飛官殉職，令人十分悲痛與不捨。兩位飛官在執行任務過程中為國奉獻，卻不幸殉職，她要向他們致上最崇高的敬意，也向家屬表達最深切的哀悼與慰問。

    馬文君指出，國軍官兵肩負保家衛國重任，飛行安全更不容忽視，T-34C是空軍初級教練機，在台灣已經值飛40年，是培育新科飛官的啟蒙老師。且此機型空軍還持續採購零附件整備，短期也還沒有汰除計畫，相關汰除、提升規劃應請國防部說明，也呼籲國防部應盡快釐清失事原因向國人說明。

    貼文曝光後，網友紛紛怒轟，「你們真的很好意思，預算不審也不過，貓哭耗子假慈悲」、「你自己PO文的時候，不覺的很心虛很噁心嗎？」、「不是要把軍購預算刪到0？還出來蹭熱度，也真是好笑」、「就你最沒資格哀悼」、「口口聲聲照顧國軍，只會砍買新裝備的錢，現在來悼念有屁用」、「鱷魚的眼淚」。

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