李四川成立「川友會」 自嘲「最近比較黑 不是被曬黑是被抹黑」

國民黨新北市長參選人李四川（左）今在深坑成立首個川友會。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川2日出席深坑區「川友會」成立大會，滿場鄉親高喊凍蒜，表態力挺「做事的人」。李四川表示，感謝鄉親們的支持與肯定，深坑區是第一個成立川友會，已接到各區鄉親表達未來也將陸續成立，他會全力以赴，以出身基層、踏實做事的精神，提出各項具體政見，並以紮實的建設回應市民的期待。

李四川致詞時感嘆，自己是來自屏東小琉球的討海家庭，從小吹海風長大，臉不怕曬黑，但投入選舉以來，卻被對手不斷抹黑，他是從基層公務員一步一腳印做起，投入選舉的初衷，就是希望奉獻數十年來的經驗，為人民做更多事情，無論對手用多少資源或負面手段，鄉親的支持就是他最大的後盾。

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李四川表示，深坑許多鄉親看到他便熱情細數共同推動的在地建設，包括橋樑、道路、停車場等。他表示，「走過必留下痕跡」，過去在高雄推動路平燈亮水溝通，後來回到高雄，曾有超商店員要請他喝咖啡、計程車司機不收車資，藉此肯定他的付出，對他而言，這就是從事公職的價值，追求的不是位置、回報，而是讓民眾的生活變得更好。

對於今天第一個「川友會」成立，李四川表示，感謝深坑鄉親的熱情相挺，這裡凝聚了他過去與基層鄉親共同打拚的點點滴滴，未來將持續深入29區，將數十年來的工程與行政經驗，毫無保留地奉獻給新北市，以實在做事的精神持續推動新北各項建設，回應新北市民的肯定與支持。

國民黨新北市長參選人李四川（右）今在深坑成立首個川友會。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川（左）今在深坑成立首個川友會。（記者翁聿煌攝）

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