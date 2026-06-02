邱建富轟綠藍提名彰化縣長爭議 陳素月反擊、魏平政駁斥

民進黨前彰化市長邱建富（左）今天上節目受訪，砲轟綠藍提名縣長引發反彈聲浪。（邱建富提供）

民進黨彰化縣長類初選提名失利後，前彰化市長邱建富是否投入2026彰化縣長選舉，今天他上節目透露最快6月底前就會宣布，並砲轟綠藍兩黨提名爭議。對此，民進黨縣長參選人陳素月高分貝反駁，強調自己民調第一且參考其他條件，她呼籲邱建富以大局為重；國民黨縣長參選人魏平政則回應，尊重邱建富的說法，同時這對他也是一種鞭策，會用政見牛肉爭取選民認同。

針對邱建富質疑民進黨類初選制度與民調公信力，陳素月直言，民調方式都一樣，結果也是大家都知道的「我就是民調最高」，理所當然代表民進黨。對於邱建富宣稱自己做過4次民調都領先，陳素月表示，邱建富自己做的公信力在哪裡？她不知道。

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陳素月強調，中央黨部執行的民調是由4位爭取者協調也都同意，委託中央黨部民調中心執行。

面對邱建富可能參選到底的隱憂，陳素月喊話，希望邱能以大局為重並說參選是為了成就彰化縣，不是成就她個人，她代表民意來為彰化縣打拚。

魏平政表示，他尊重邱建富的評論，也將其視為提醒與鞭策自己繼續努力。他也說，自己是社頭子弟，出生到現在從沒離開過社頭，家人與事業都在彰化，並非舉家遷出且毫無淵源的空降人選。

對於邱建富自詡為中間選民吸票機，魏平政認為，選民要的是能帶來福祉的縣長，顏色不是唯一標準，不應再用顏色區分選民，關鍵在於參選人拿出政策是否真正可以獲得選民的肯定。

陳素月說，她的參選是成就彰化縣民，並非個人。（記者張聰秋攝）

魏平政說，這也是鞭策與提醒他繼續加油努力。（記者張聰秋攝）

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