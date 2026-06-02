為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱建富轟綠藍提名彰化縣長爭議 陳素月反擊、魏平政駁斥

    2026/06/02 19:22 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨前彰化市長邱建富（左）今天上節目受訪，砲轟綠藍提名縣長引發反彈聲浪。（邱建富提供）

    民進黨前彰化市長邱建富（左）今天上節目受訪，砲轟綠藍提名縣長引發反彈聲浪。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣長類初選提名失利後，前彰化市長邱建富是否投入2026彰化縣長選舉，今天他上節目透露最快6月底前就會宣布，並砲轟綠藍兩黨提名爭議。對此，民進黨縣長參選人陳素月高分貝反駁，強調自己民調第一且參考其他條件，她呼籲邱建富以大局為重；國民黨縣長參選人魏平政則回應，尊重邱建富的說法，同時這對他也是一種鞭策，會用政見牛肉爭取選民認同。

    針對邱建富質疑民進黨類初選制度與民調公信力，陳素月直言，民調方式都一樣，結果也是大家都知道的「我就是民調最高」，理所當然代表民進黨。對於邱建富宣稱自己做過4次民調都領先，陳素月表示，邱建富自己做的公信力在哪裡？她不知道。

    陳素月強調，中央黨部執行的民調是由4位爭取者協調也都同意，委託中央黨部民調中心執行。

    面對邱建富可能參選到底的隱憂，陳素月喊話，希望邱能以大局為重並說參選是為了成就彰化縣，不是成就她個人，她代表民意來為彰化縣打拚。

    魏平政表示，他尊重邱建富的評論，也將其視為提醒與鞭策自己繼續努力。他也說，自己是社頭子弟，出生到現在從沒離開過社頭，家人與事業都在彰化，並非舉家遷出且毫無淵源的空降人選。

    對於邱建富自詡為中間選民吸票機，魏平政認為，選民要的是能帶來福祉的縣長，顏色不是唯一標準，不應再用顏色區分選民，關鍵在於參選人拿出政策是否真正可以獲得選民的肯定。

    陳素月說，她的參選是成就彰化縣民，並非個人。（記者張聰秋攝）

    陳素月說，她的參選是成就彰化縣民，並非個人。（記者張聰秋攝）

    魏平政說，這也是鞭策與提醒他繼續加油努力。（記者張聰秋攝）

    魏平政說，這也是鞭策與提醒他繼續加油努力。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播