被苗博雅電爆！蔣萬安被問到狂當機 幕僚給答案還答錯......

苗博雅電爆蔣萬安。（資料照，本報合成）

台北市長蔣萬安過去受訪片段近日被翻出，明顯背稿的回應讓網友封為「蔣稿機」；此外他還遭爆過往備詢，都有研考會主慧殷瑋即時提供講稿，如果殷瑋來不及生出「答案」，就會看到蔣萬安當機，引發熱議。而今粉專「打馬悍將粉絲團」又找到去年議員苗博雅電爆蔣萬安的質詢影片，連幕僚救陣都能答錯，大批鄉民直搖頭。

去年4月初，川普政府宣布要施行「對等關稅」，原定對台灣出口美國的商品加徵高達32%的關稅，國民黨立委羅智強馬上跳出來造謠，說台灣32%位列全球第4名，企圖散布疑美論。當時苗博雅質詢蔣萬安，羅智強發布的資訊是否正確？

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「打馬悍將粉絲團」今天（2日）PO出苗博雅當時質詢蔣萬安的影片，詢問羅智強發布的資訊是否正確，只見蔣萬安當機數秒鐘，支支吾吾回應：「台灣是32%，但……應該有很多國家是更高的……」苗博雅忍不住調侃：「這麼簡單的問題，你要花10秒還答不出來。台灣是全球第4名嗎？你不是準備好了？」

蔣萬安接著回：「應該不是第4名，前面應該有很多……比台灣高的。」此時北市府主計處長蘇文樹趕緊上質詢台救援，蔣萬安看了資料後，回：「前面有……台灣應該是……第9名。」苗博雅一聽馬上開噹：「第9名？幕僚拿資料上來你還可以講錯！第23名啦，還準備好了，這麼簡單的一個基礎問題，有人拿答案上來給你抄，你還講錯？」

再來苗博雅又問：「蔣市長你知道台灣買美國商品，買最多是什麼嗎？我就問你這個問題就好。」蔣萬安開始亂回：「因為我們跟產業座談，他們有很多不同……」苗博雅隨即打斷：「等一下，不要答非所問，你知不知道台灣跟美國進口商品最多是進口什麼？你知道嗎？」蔣萬安再度當機，看一看旁邊的幕僚，似乎要求救。

苗博雅看不下去說：「連這個都不知道，是在那邊吹牛？每天在那邊『準備好了』。所以台灣跟美國採購最多的是什麼？你身邊所有的幕僚有哪一位知道？」眼看蔣萬安繼續當機，苗博雅痛批：「4市輪流美國商品採購會，昨天開會，你連台灣對美國進口什麼最多都不清楚，你寫的文章，遠遠多過你實際上做的事情！」

如今蔣萬安要爭取連任，網友們回顧這段質詢，紛紛搖頭表示「可憐啊，一問三不知」、「真的沒有心情看你站那邊擺拍欸，蔣中央講重點啦！啥也不知道還敢出來當市長」、「不敢相信這竟然是首都市長……爛到笑！」、「更悲哀的是，台北人還是會投這款的」、「怎麼可以這麼愚蠢的讓我覺得阿苗很殘忍！」、「什麼都不懂，又不學，只會推給中央，台北市長真好當」、「就是一個傀儡而已」。

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