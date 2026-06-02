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    首頁 > 政治

    小英曬「北一、中山女高」同框照！萬人朝聖：我也有總統級興趣

    2026/06/02 17:16 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文曬出穿著北一女、中山女高等單位制服的熊娃娃，引發社群熱烈討論。（本報合成，擷取自蔡英文Threads）

    前總統蔡英文曬出穿著北一女、中山女高等單位制服的熊娃娃，引發社群熱烈討論。（本報合成，擷取自蔡英文Threads）

    前總統蔡英文昨（1）日上午現身「前鄰居」北一女中畢業典禮，不僅讓現場的小綠綠應屆畢業生又驚又喜，也羨煞大批網友。今（2）日她更在社群平台 Threads 曬出自己的私房收藏，曝光了新成員「北一熊」與「中山熊」的大合照，還有一整排各具特色的國軍、警消制服娃娃，幽默笑稱這是她的獨特蒐集，貼文一出隨即吸引破萬網友朝聖

    蔡英文今天在Threads曬出壯觀的制服娃娃排排坐照片，並俏皮寫下「別人蒐集的娃娃，我蒐集的娃娃：」同時親切為大家「解說」，透露這堆收藏裡包含各種國軍和警消的制服娃娃，而昨天剛入手的「北一女熊熊」，她也特別貼心地將牠跟自己母校的「中山女中熊熊」擺放在一塊，畫面十分溫馨有愛。

    這篇充滿反差萌的「曬娃文」發布30分鐘就收穫上萬人按讚，網友紛紛興奮直呼「好可愛，我也有總統級興趣了」、「我現在也是有總統級的興趣的人，謝謝小英」、「小英需要娃包了！」、「小英你可以出一個娃娃給我們嗎」、「會不會有一天看到小英帶娃包出門」、「娃娃其實很有趣，原本代表不同學校、不同身分，放在一起後，看到的反而是共同走過的青春」。

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