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    首頁 > 政治

    毒駕修法僅微調刑期！ 陳清龍怒批法務部「高舉輕放」難嚇阻

    2026/06/02 17:18 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨團總召、立委陳清龍怒批法務部對毒駕修法「高舉輕放」。（記者陳治程攝）

    民眾黨黨團總召、立委陳清龍怒批法務部對毒駕修法「高舉輕放」。（記者陳治程攝）

    毒駕近期頻傳交通死傷事故，不只引起社會關注，行政院長卓榮泰亦震怒要求「重罰」，為此，法務部昨宣布啟動修法工程，從嚴規範毒品溯源、刑責和假釋三要點；但傳出修法方向僅擬將一般毒駕和毒駕致死，分別上修為5年以下有期徒刑、5至12年有期徒刑，引來民眾黨立委陳清龍痛批法務部「高舉輕放」，疾呼對於毒駕不能再輕縱。

    民眾黨立法院黨團總召、立委陳清龍表示，現行一般毒駕最重可判3年有期徒刑，而據法務部統計資料，近2年一般毒駕的平均刑度「僅3.4個月」，且絕大多數案件得易科罰金，根本不用關；對於法務部啟動毒駕修法工程，卻未提高一般毒駕最低法定刑，僅將3年以下有期徒刑，提高至5年以下有期徒刑，「根本是打假球」，無助於嚇阻毒駕行為。

    至於已造成人命逝去的毒駕致死，陳清龍痛批，法務部只打算將最高10年有期徒刑提高至12年有期徒刑，質疑這樣「真的有足夠的懲戒與嚇阻效果嗎？」，同樣根據法務部統計資料，近2年毒駕致死的平均刑度也僅約5至6年，且服完2分之1刑期可獲假釋資格，如此輕的刑度，對受害者家屬而言真的是「情何以堪」。

    陳清龍提及，前（2024）年曾發生新北土城警分局清水派出所所長遭毒駕撞死，引發眾怒，但當時法務部官員對媒體說，沒有必要修法提高毒駕刑度，而司法院官員也承諾會對法官進行教育、讓判刑符合社會期待，但一年多過去，陳反問判刑刑度「真的有更符合社會期待嗎？」，怒斥法務部還未學到教訓，不該繼續如此輕縱毒駕。

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