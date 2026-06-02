東華帥教授神似韓星！媽被煞到「明示暗示填東華」考生秒回：要不妳來念？

課堂上講課也很帥，讓學生都捨不得翹課了。（李易儒提供）

系主任好帥！一位媽媽日前陪孩子大學申請入學面試，前往國立東華大學，回家後過了半個月，忍不住把帥教授照片PO到社群平台，直呼「媽媽我這幾天都一直明示暗示孩子填東華」，孩子秒回「要不妳來念？」這位帥教授今天回應了，他說，歡迎一起來念東華，研究所也歡迎報考。

國立東華大學上月19日舉辦大學申請入學面試，在管理學院的面試現場，教授穿白襯衫、灰西裝，親切與家長及學生聊天面談，帥氣側臉被媽媽拿手機拍下。這位媽媽讚嘆著「東華某系主任真的蠻帥的，對當天面試學生都有事先做了解」、「也和隨行家長談談」，現場氣氛相當融洽，緩和考生緊張情緒。這位媽媽說「我這幾天都一直明示暗示孩子填東華」，孩子則回「要不妳來念？！」

請繼續往下閱讀...

雖然貼文刻意用模糊側臉照，但馬上有東華人出來解答「感覺就是觀光的系主任」，有網友立刻神出這位教授的照片，原來帥教授名叫李易儒、是國立東華大學觀光暨休閒遊憩學系系主任，帥氣照片立即吸引大批網友朝聖，貼文至今有20萬次瀏覽。

今天記者找到帥教授李易儒本尊，他穿著簡單白襯衫，但袖子下手臂二頭、三頭肌線條明顯，系主任今年43歲，高顏值五官深邃，目前未婚、已經有對象。他說，平日教學研究之餘會去健身房流汗，熱愛跑步運動。

對於貼文在網路爆紅，李易儒說「感謝考生和家長厚愛」，他說，面試希望找到適合的學生，他事先除了看同學資料，因家長難得來一趟，也盡可能與所有家長聊天。對於家長「明示暗示孩子填東華」，他笑說「非常歡迎」，因為最新公布的QS世界大學學科排名中，東華大學的餐旅與休閒管理獲評為全球第51-100名，在台灣排第2位。

李易儒是文化大學地學博士，大學、碩士都念觀光相關科系，畢業後曾到旅行社擔任業務副理半年後轉任教職，歷任台南應用科技大學、東華大學教授。他說，研究領域主要在觀光地理學、觀光規劃管理、永續及智慧觀光，因課程偏理論，課堂上會透過分組討論報告、動手整理心智圖加強學習，也會和學生校外參訪，上月14日也參訪豐濱鄉貓公部落。

「原來我們學校也有這麼帥的教授」！東華學生看到教授照片，直呼「真的有帥，如果有機會會想去旁聽」、「有這麼帥的教授就不會翹課」！

東華大學觀光暨休閒遊憩系主任李易儒，上課時常讓學生分組討論。（李易儒提供）

東華大學帥教授李易儒。（李易儒提供）

東華大學觀遊系主任李易儒神級顏值，讓網路上的媽媽都暴動了。（李易儒提供）

東華大學觀光暨休閒遊憩學系系主任李易儒，有韓星等級顏值，他說，非常歡迎學生來念東華，最新QS世界大學學科排名中，東華大學的餐旅與休閒管理獲評為全球第51-100名，在台灣入榜學校排第2位。（記者花孟璟攝）

東華大學觀遊系師生上月由系主任李易儒（前排右一）率隊，到豐濱鄉貓公部落參訪。（取自東華大學網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法