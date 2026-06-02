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    首頁 > 生活

    新制上路！高齡換駕照下修至70歲 屏縣約2.5萬長者適用

    2026/06/02 15:37 記者李立法／屏東報導
    九如鄉公所與屏東監理站合作，規劃下鄉一站式換照服務，鄉親在鄉公所先接受體檢。（資料照，九如鄉公所提供）

    九如鄉公所與屏東監理站合作，規劃下鄉一站式換照服務，鄉親在鄉公所先接受體檢。（資料照，九如鄉公所提供）

    高齡換駕照新措施上路，換照年齡從75歲下修至70歲，屏東縣約有2萬5千名長者適用，監理單位將陸續寄發通知單，提醒駕照持有人依指定日期完成體檢及道路交通安全講習。

    屏東縣幅員遼闊，大眾運輸系統遠不如都會區便利，加上鄉村人口老化，民眾出門十分仰賴汽、機車代步，政府將換照年齡下修至70歲，引起地方民眾關切，擔心權益受影響。

    公路局指出，年滿70歲、未滿75歲的駕駛人換照，不需接受認知功能測驗，只需完成體檢及2個小時的道安講習，即可換照使用到75歲，年滿75歲後維持每3年換照，並須通過體檢及認知功能測驗。

    新制上路後，屏東縣約有2萬5千名長者適用，為讓長者免於舟車勞頓，屏東監理站已協調地方公所、衛生所、駕訓班、活動中心、樂齡中心等場所，就近提供體檢、講習及換照等服務。

    公路局已將高齡換照新制相關資訊陸續公布，民眾可至公路局官網及各地監理所網站查詢相關換照流程、辦理方式及注意事項等完整資訊，也可撥打各監理所（站）洽詢。

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