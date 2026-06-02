陳亭妃推動海寮分線改善 打造社區休憩新亮點

立委陳亭妃推動海寮分線改善打造社區休憩新亮點。（陳亭妃服務處提供）

立委陳亭妃協助爭取安南區海寮分線東側約900公尺水圳綠美化人行步道工程，目前已完工、待驗收，相對西側未施作部分呈現兩樣情。為此，陳亭妃今偕同相關單位現勘，積極爭取推動西側水圳綠美化改善工程。

安南區長安里嘉南大圳海寮分線水圳周邊環境長期缺乏整體規劃，部分區段雜草叢生、景觀凌亂，不僅影響市容觀瞻，也降低居民日常休憩品質。陳亭妃協助爭取3400萬元經費，完成海寮分線東側水圳綠美化人行步道，接續再爭取西側建設。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃表示，此次規劃改善範圍沿線長度約800公尺，初估總經費約3000萬元，將針對海寮分線水圳進行整體整建與綠美化工程，規劃將部分分線渠道改善為U型溝，並同步施作綠美化人行步道，打造兼具農業灌溉、水利安全以及居民休閒功能的優質公共空間。目前農田水利署將先啟動土地鑑界程序，待確認土地範圍以及權屬後，再進一步辦理規劃設計作業。

陳亭妃認為，水利設施肩負供水灌溉功能之外，也應結合都市景觀與居民休憩需求，透過綠美化工程將水圳轉型為兼具生態、景觀及休閒功能的綠色廊帶；希望透過逐步改善，將原被忽略的水利空間轉化為社區亮點，創造兼具農業生產與居民生活需求的雙贏成果。工程完成將由安南區公所接續認養管理，並由地方里長協助維護，共同打造優質友善的生活環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法