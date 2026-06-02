年底選舉 屏縣三地門鄉長激戰 將上演高中同學之爭

國民黨將提名謝志鴻參選三地門鄉長。（資料照，記者羅欣貞攝）

年底選戰，屏東縣三地門鄉長人選競爭激烈，國民黨內多達5人登記，在現任鄉長曾有欽因司法案件影響決定不參選後，其餘4人經協調「互推投票」，最後由屏東縣警察局交通隊長謝志鴻出線，從警逾30年的謝志鴻預計7月退休，全心投入選戰，預料他在年底選戰將對上屏東高中的同屆同學、前鄉長車牧勒薩以．拉勒格安。

謝志鴻今年54歲，前三地門鄉長謝榮祥之子，警大60期資管系畢業，1995年畢業後即加入第一警官隊，長達14年，曾經擔任前副總統連戰隨扈，2009年至今，先後任職於保六總隊、台南市警局、屏東縣警局。

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謝志鴻表示，父親謝榮祥在擔任鄉長期間，以文化建鄉為推動鄉政的理念，他在耳濡目染下，文化之芽一直放在心中，三地門鄉在歷任鄉長、代表、村長等前輩建設下已打好基礎，他可以在很好的基礎上接棒，繼續推動鄉政建設，接下來他將挨家挨戶走訪部落，匯集更多意見與資料充實政見，更接地氣。

針對選戰將對上高中同屆同學前鄉長車牧勒薩以．拉勒格安，謝志鴻也說，這樣很好，願意出來承擔責任本來就是不容易的事，在良性公平的君子之爭下，可以一起努力，將理念清楚向鄉親闡揚。

無黨籍的車牧勒薩以．拉勒格安，曾經補選選上縣議員，2018年轉戰三地門鄉長並當選，但2022年尋求連任失利，今年將是第5次參選三地門鄉長。車牧勒薩以．拉勒格安表示，自己最大優勢就是「行政即戰力」，一路從基層公務員歷練，如果再回鄉公所，就是「老師傅再上場」，可以馬上建設、馬上服務。

針對國民黨將提名謝志鴻，車牧勒薩以．拉勒格安表示，兩人在屏東高中期間，同樣都參加原青社，「我們都很熟」，他會按自己的節奏繼續深入拜訪部落，目前已就走訪過10村各家戶聽取的意見，提出七大面向政見。

三地門鄉是屏縣9個山地與平地原鄉中的最大票倉，鄉長選戰一向激烈，年底選舉最終是否為一對一的選戰，目前恐怕還有變數。

今年將第5次參選三地門鄉長的車牧勒薩以．拉勒格安。（資料照，記者羅欣貞攝）

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