立院三讀》海巡署擴編1副署長添戰力 嚴防中共灰色地帶威脅

「海洋委員會海巡署組織法修正案」三讀通過，海巡署副署長人數將從2人提升為3人。（資料照）

近年來台灣周邊海域情勢日趨複雜，立法院會今（1日）三讀通過「海洋委員會海巡署組織法第3條及第11條條文修正案」，將海巡署副署長人數從2人提升為3人，盼透過充實領導層級高階人力，以應對轄區遍及全國的海域防線，防範灰色地帶行動，並配合推動「平戰轉換」及提升「國安韌性」等重要政策。

「海洋委員會海巡署組織法修正草案」於今年4月22日，經司法及法制、內政委員會聯席會議初審通過。今天院會處理該案時，在場立委皆未提出異議，全案順利完成三讀程序。

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三讀條文明定，本署置署長一人，由海洋委員會副主任委員其中1人兼任；副署長3人，職務列簡任第十二職等至第十三職等。

海委會報告說明，近年台灣周邊海域情勢日趨複雜，海巡署肩負國安、治安及平安三大任務，除持續強化海域監偵及巡弋，結合雷達、空拍與艦艇機動部署，密切監控大陸公務與民兵船動態，防範灰色地帶行動影響國安與海域秩序，並配合國軍年度各項戰（演）訓時機，共同聯合陸軍、海軍實施指管通勤及各項戰術演練，新增的軍事任務十分影響勤（業）務。

海委會指出，海巡署配合新世代反毒策略建置科技緝毒設備，並與美國、日本、菲律賓等周邊國家推動近、中、遠程搜救國際合作。此外，2025年曾發生多起權宜輪於台灣管轄水域滯留錨泊，導致通訊海纜中斷事件，包含喀麥隆籍「順興39號」與多哥籍「宏泰58號」案，突顯我國對外通訊及離島聯繫重要關鍵基礎設施，若遭破壞將危害國家安全。

據此，海委會表示，本次修法旨在強化領導階層，以應對轄區遍及全國、廣達54萬平方公里的海域防線、專業領域的高度差異及龐大的預算與人員規模，及因應國際情勢，配合推動「平戰轉換」及提升「國安韌性」等重要政策。

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