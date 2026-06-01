鄭麗文宣布訪美行程 透露將與美國防部官員會面

國民黨主席鄭麗文（右）舉辦訪美記者會。（記者王藝菘攝）

國民黨主席鄭麗文今天將率團訪問美國，她表示，在華府會與聯邦政府官員會面，不管是對台系統、國務院系統、或是國防部系統都有；至於層級、對象以及內容，尊重過去慣例，都是保密的。

鄭麗文下午召開記者會，宣布將率團訪美，鄭麗文說，稍晚將搭機飛往美國舊金山，在史丹佛大學胡佛研究所與重要學者座談；隨後前往波士頓，到哈佛大學、麻省理工學院（MIT）等學校進行參訪與座談。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文指出，結束波士頓行程後將前往紐約，與當地重要智庫座談。紐約行程結束後會到華府，除了與國會議員、行政官員會面外，同樣也會與華府重要智庫進行座談。結束東岸訪問後，會再飛往洛杉磯，與僑胞會面。

現場媒體關心與美國行政官員會面的層級，鄭麗文說，在華府會與聯邦政府官員會面，不管是對台系統、國務院系統、或是國防部系統都會有；至於層級、對象以及內容，尊重過去慣例，都是保密的。

至於是否會與美國總統川普會面，鄭麗文表示，在她與中共總書記習近平會見之後，國際媒體都關切她願不願意、會不會見到川普，她當然非常願意，但在台美斷交後，台灣從未出現跟美國現任總統見面的前例，但各種可能性都不排除。

鄭麗文強調，她曾在接受外媒訪問時，被問到是否願意見習近平，她當時回答只要對和平有利的事，她都願意做，只要對和平有利的人，她都願意見，當然包括習近平；同樣川普也是一樣的，更何況是最關鍵的決策者、領導者。

國民黨此次訪美團成員包括，中評會主席團主席袁健生、國民黨駐美代表秦日新、國際事務部主任董佳瑜、海外事務部主任吳亮儀、主席機要秘書孫聞詩、林子荳、國際部副主任陳怡馨等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法